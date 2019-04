El Gobierno canario busca fórmulas para que el Estado libere el superávit

El Gobierno de Canarias está analizando todas las posibilidades, incluida la vía jurídica, para impedir la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a que la Comunidad Autónoma pueda gastar su superávit en los servicios públicos esenciales y no tenga que dedicarlo a pagar deuda a los bancos. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, calificó ayer como "decepcionante para el conjunto de los ciudadanos canarios" el no rotundo del Gobierno central a permitir que los 947 millones de euros que el Estado ha computado como superávit, frente a 300 el Gobierno canario, se puedan destinar a servicios.

El Gobierno de Fernando Clavijo esperaba un último gesto del?Ejecutivo de Pedro Sánchez para que en el último Consejo de Ministros antes de que entren en funciones, por las elecciones del domingo, se llevara la propuesta de Canarias para que los 500 millones que el Estado cuenta como superávit procedentes de las sentencias del Tribunal Supremo por el incumplimiento en el convenio de carreteras se pudieran destinar a los servicios públicos esenciales, como a dependencia, a reducir las listas de espera sanitarias o a la contratación de 2.200 profesores por rebajar la jornada laboral de los docentes.

Pero el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, se ha negado en redondo a contemplar la posibilidad de elaborar un real decreto -ley para su aprobación en el Consejo de Ministros de hoy, según fuentes consultadas.

Dávila critica que el Gobierno socialista no haya contestado de forma oficial a su propuesta relativa a no tener que darle el dinero a los bancos en vez de gastarlo en servicios públicos.

Recuerda que la propuesta enviada a Sánchez nació del Consejo Asesor del presidente Clavijo, compuesto por empresarios y sindicatos, por lo que la "decepción" se extiende al conjunto de la sociedad canaria.

El Gobierno canario espera que el Estado recapacite y dé marcha atrás en su negativa, aunque dado el silencio de Pedro Sánchez a las peticiones de reunión de Fernando Clavijo y a la decisión de Hacienda de que se computen como superávit los 500 millones de euros que dejó de ingresar el Estado entre 2012 a 2016 por el convenio de carreteras, sin contar los intereses, el Ejecutivo regional ya está buscando otras fórmulas.

"Ese es el dinero de los canarios y Pedro Sánchez no se lo va a quitar", espetó la consejera de Hacienda, que considera que el presidente del Gobierno de España "atropella a los canarios" y no tiene en cuenta a este Archipiélago. En este contexto, señala que una muestra de ello es que solo citara el REF balear, como uno de sus logros, en el debate de Atresmedia "y no tuvo en cuenta que Canarias tiene un REF y sus incumplimientos". A juicio de Dávila, no es que sea "un despiste, es que solo viene a Canarias de vacaciones y a dar mítines" y se ceba con esta Comunidad sin flexibilizar la regla de gasto pese a ser una de las comunidades cumplidoras con el objetivo de déficit, expone.

Es más, según Rosa Dávila la propuesta que hizo para poder gastar los 500 millones de carreteras no modifica la ley orgánica que regula los criterios de gasto de las administraciones y solo se trata de una autorización para poder usar esos fondos sin la limitación de la regla de gasto para el superávit.

"A los que quieren romper con la Constitución, y me refiero al Gobierno de Cataluña, les dejan abrir embajadas en el exterior, con la complacencia de Pedro Sánchez y sus ministros, y a Canarias no se le permite cubrir sus servicios públicos esenciales cuando ha sido una comunidad autónoma leal, con sentido político de Estado, y en lo económico ha respetado los objetivos que marcaba el Ministerio de Hacienda", recalca Dávila.

Recuerda que Canarias es la comunidad menos endeudada y saneada pero el Gobierno de España le obliga a pagar deuda. "Resulta llamativo la rotundidad con que ha resuelto sin descolgar el teléfono", enfatiza.

Las fricciones institucionales desde que entró en el poder el Gobierno de Sánchez no han hecho sino ir en aumento, entre ellas que elaborara unos presupuestos -que decayeron en el Congreso- que incumplían el?REF canario y el Estatuto de Autonomía, además de dejar de transferir 300 millones de los presupuestos de 2018. Para Dávila "es patética" la respuesta del PSOE canario que se "pliega a lo que dicen sus jefes de Madrid. El PSOE regional defiende las inversiones que ha hecho Pedro Sánchez en las Islas y sostiene que el abultado superávit es fruto de la mala gestión del Gobierno canario.