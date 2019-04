La excúpula de Banco de Valencia, condenada a hasta 4 años de cárcel

La Audiencia Nacional ha condenado al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra a cuatro años de prisión por un delito continuado de administración desleal en varias macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad que causaron un perjuicio probado de 198 millones de euros.

En su sentencia de 160 páginas, la sección primera de la sala de lo Penal impone también, en calidad de cómplices, una pena de seis meses de cárcel al que fuera director de participaciones inmobiliarias, Alfonso Monferrer, y cuatro meses de cárcel para los empresarios Salvador Vila y Juan Bautista Soler, en tanto que absuelve al notario Carlos Pascual, Fernando Polanco y Teresa Villalba.

Respecto a la responsabilidad civil, los magistrados acuerdan que Parra y Monferrer indemnicen de forma conjunta y solidaria a CaixaBank, como entidad heredera de Banco de Valencia, por más de 168 millones de euros, la cantidad máxima reclamada.

En el caso de Vila, establecen una indemnización de 119 millones, mientras que para Soler, expresidente del Valencia C.F, la elevan a 130 millones de euros, declarando como responsables subsidiarias a las sociedades Nou Litoral, Salvador Vila S.L y Urbanas del Levante.

La causa parte de la querella interpuesta en 2013 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuyos intereses defiende el abogado Carlos Gómez-Jara, en la que se alegaba que la "conducta abusiva" con la que Parra buscaba obtener un "lucro ilícito" a favor de sus socios, le había supuesto al organismo un agujero de 160,5 millones de euros.

Según el relato, las macrooperaciones que Parra llevó a cabo con tales compañías fueron realizadas "sin seguir los protocolos establecidos por el Banco de Valencia y sin seguir las recomendaciones que había hecho el Banco de España". Así pues, bajo el control del que fuera máximo directivo de la entidad, no se analizaron "debidamente y con un mínimo rigor" tales inversiones, que dejaron un perjuicio patrimonial en las distintas macrooperaciones de 90,4 millones, 77,8 millones y 29,8 millones de euros. En concreto, subraya el tribunal que preside la juez Concepción Espejel, no se percibió de "forma diligente y debida" el riesgo que podrían conllevar estas operaciones "altamente arriesgadas" al no estudiar las posibilidades de reembolso de los socios, a los que no se les exigieron garantías suficientes.