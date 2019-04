La derogación del consenso

Lo malo de la polarización política como instrumento propagandístico y electoral es que, obviamente, no termina cuando acaba el recuento de los votos. Habitualmente es entonces cuando empieza lo bueno, es decir, lo malo. Si Pedro Sánchez logra mantenerse en el Gobierno con el apoyo de Podemos -que exigirá entrar en el Ejecutivo- y los votos para la investidura de independentistas catalanes o el PNV, el salvajismo destructivo de las derechas se incrementará hasta la exasperación en todos los frentes: grupos parlamentarios, medios de comunicación, juzgados, concentraciones y manifas callejeras, Tribunal Constitucional. Si se articula un equipo ministerial encabezado por Pablo Casado con el respaldo de Ciudadanos y Vox como convidado de piedra que tú bordaste en rojo ayer ocurrirá exactamente lo mismo. Y entonces el sistema político-institucional entrará en parálisis, las grandes reformas del que dependen la salud de la democracia parlamentaria y el mantenimiento de un mínimo de cohesión social seguirán atascadas y nos hundiremos en la charleta tuitera interminablemente indignada e insultante mientras alrededor -en el mundo, en Europa, en una economía globalizada y financiarizada hasta el delirio y que empieza a burbujear de nuevo- ocurre lo que no podemos ni queremos ver.

El principal rasgo de las democracias representativas es su carácter consensual, cada vez más acentuado, y que ha supuesto, en el último medio siglo, una función operativa que ha afectado a su legitimación como sistema político. La democracia parlamentaria es, esencialmente, una maquinaria política e ideológica de construcción y materialización de consensos. Sin duda ese armatoste consensual no es inocente ni puede negarse que sus subproductos supongan un grave problema para la perpetuación de la condición de ciudadanía y de democracia misma. El consensualismo democrático genera pasividad, desinterés, adhesión acrítica, conformismo idiotizante, manipulación simbólica, partidización excluyente de la acción política. Pero con todos sus defectos -crecientes, resistentes y en algunos casos letales- el consenso como método de gestión política de las democracias parlamentarias es ahora mismo insustituible. Reformarlo es una necesidad imperiosa, condenarlo, un error que solo perjudicará a los ciudadanos.

Cuando ocurre, sin embargo, que los consensos no integran o simplemente obvian o liquidan los disensos, o cuando las fuerzas parlamentarias no encuentran incentivos para acuerdos amplios y transversales, la situación empieza a sufrir mutaciones peligrosas. Ese mismo es -desde el año 2016- el horizonte inmediato de la política española, en la que ni siquiera existe una unanimidad básica para enfrentarse a la deriva secesionista de Cataluña o aprobar unos presupuestos generales. La democracia parlamentaria y consensual está en manos de quienes ni respetan el Parlamento ni muestran un mísero interés en crear y mantener consensos. Es como comprarse una vivienda pagando una onerosa hipoteca pero vivir en el portal como mejor fórmula para que no entre nadie. ¿Para qué sirve una democracia si de facto se ha derogado el diálogo, la transacción y el acuerdo?