Ustedes deciden

Este domingo España se la juega. Y no hablo de la selección. Nos toca decidir y esta vez es más cierto que nunca. Después de una campaña electoral vulgar y llena de reproches, está todo por decidir. Hemos asistido a dos debates televisivos ramplones, donde 4 colegiales se dedicaron a insultarse en el patio del colegio. No es que lo diga yo, perdónenme, pero es que lo dice todo el mundo allá donde pones la oreja. De propuestas nada. Y de Canarias, cómo decía el primer hombre del tiempo, Mariano Medina, todos los días: En Canarias, "buen tiempo".

Se han dado baños de masas por toda España. Vinieron a las Islas y dieron mítines arrolladores, pero eso, puro teatro. Ustedes sabrán lo que deciden, pero la frase que más he escuchado yo es: "No tengo ni idea a quién votar". ¿Les suena, verdad? Y ése es el peligro real o la suerte para otros. El voto de los indecisos. Ojo con eso. Hay gente a quien no le convence nadie. Hay un 26% que no saben qué hacer.

El voto oculto lo carga el diablo y las encuestas también. Muchos votantes no confiesan sus intenciones. Y tienen razón, la ideología y el voto es de cada uno, y por eso engañan en las preguntas. Eso sí, vayan a votar. Voten por quien pelee por sus problemas. Esta democracia y ése derecho costó mucho como para despreciarlo con la abstención. Deciden ustedes. Si no votan luego no protesten.