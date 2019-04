"Si tenemos que cogobernar con Cs y Vox, lo haremos"

Tiene claro que la mayoría de votos que se han ido o quieren irse a Vox les pertenecen y no se corta al asumir que, si deben hacerlo para cogobernar, se sumarán a esa formación de ultraderecha y a Cs para que el PSOE vuelva a la oposición. La cabeza de lista del PP por la provincia tinerfeña, Ana Zurita, subraya la gestión de su partido, la relevancia del empleo y los perjuicios para Canarias de un Pedro Sánchez del que dice que quiere "la ruptura de España por interés personal".

¿Cree que hay voto oculto al PP? ¿Sacarán 2, 3, 1 en esta provincia?

Creo que dos escaños los tenemos seguro y la duda es el tercero, pero confiamos en lograrlo...

¿De verdad? ¿Cree posible no perder ningún representante?

Sí, porque creo que hay mucha gente que, al final, entrará en razón y nos votará porque somos la mejor opción y porque Pedro Sánchez y los que le apoyaron la censura no pueden seguir haciendo lo que han hecho a Canarias. Además, porque esos votos que quedan sueltos, que van a partidos que no van a conseguir escaños, como Vox, lo mejor es unirlos y que se vayan al PP.

¿De verdad cree que Vox no sacará diputado?? Duplicaron la asistencia con su número 3 respecto a Rivera en Tenerife?

Espero que no; que, al final, la gente reconduzca su voto porque Vox es ahora la novedad, un partido nuevo que intenta aglutinar a la gente desencantada del PP, pero confío en que, antes del 28, esa gente entre en razón porque lo mejor para que Sánchez no gobierne es aglutinar el voto.

¿No tienen un pálpito extraño? El acto con más gente de Casado aquí también tuvo a la mitad de gente que Vox: ¿no temen sacar, incluso, un único diputado?

Eso lo descarto. A ver? Hombre? Creo que sacaremos dos, pues no espero una bajada tan drástica. De todas maneras, nuestros mítines han sido para afiliados?

Pues por eso? ¿Nota un mayor desapego a la política?

Sí hay un desapego, pero estos días, que he estado en la calle, he visto que la gente reconoce la labor del PP, que somos el partido que crea empleo, el que ha puesto al país en la mejor situación económica? Está claro que ya las campañas y los mítines no son como antes; ya se hacen de otra manera y nuestro valor principal es el puerta a puerta: hablar con la gente, con los sectores y contar tu programa de manera más personal.

¿Cree que han hecho suficiente autocrítica con la corrupción interna o pueden haber cerrado eso en falso, pues aún quedan muchos juicios pendientes de la Gürtel y sus ramificaciones?

Toda esa gente relacionada con la Gürtel, que es un caso concreto del Ayuntamiento de Alcorcón, ya no está en el partido?

Quedan más partes de Gürtel, de financiación irregular, lo de los papeles de Bárcenas?

Hemos sido el partido que más ha luchado contra la corrupción. Tomamos más de 100 medidas legislativas para luchar contra ella y mis compañeros y yo seguimos trabajando por España de manera honesta y honrada.

¿No cree un error, a la larga, el discurso duro de Casado, aunque sea para tratar de evitar la sangría hacia Vox, porque la gente muy de derechas ya está convencida y votará a la ultraderecha?

No veo duro el discurso de Casado. Su pilar fundamental es la economía, sobre todo para Canarias. También una gran reforma fiscal, crear empleo, ponerles valor a las infraestructuras en las Islas, solucionar el problema de la vivienda y de la ocupación ilegal y, sobre todo, favorecer a los autónomos y pequeños empresarios, que son los que conforman principalmente el tejido empresarial de esta tierra. Ese es su discurso y no lo veo duro.

¿No es un exceso decir que el PSOE traiciona a España y que aboga por la ruptura del país?

No, para nada, no es un exceso, es la realidad. Es lo que he vivido en el Congreso estos meses, donde he visto cómo ha caído un Gobierno por un pacto de Sánchez con nacionalistas, separatistas y batasunos. Y se ha olvidado de Canarias por las prebendas para pagar a toda esa gente por ocupar la Moncloa. Eso es lo que ha lastrado al país. En estos 10 meses, hemos visto otra recesión y cómo se ha olvidado de Canarias? Eso no es duro, es la realidad. Este señor ha antepuesto la unidad de España a un sillón en la Moncloa, y eso es lo que espero que la gente entienda antes del 28.

¿De verdad que no teme que el discurso de Vox acabe siendo hegemónico en la derecha, como en otros países europeos o de fuera?

No, creo que el discurso de Vox es una respuesta para la gente que estaba descontenta con el PP, porque no llenábamos sus expectativas y porque no habíamos reaccionado bien frente a un Pedro Sánchez que estaba destruyendo el país, nuestros valores? Es una reacción porque el Gobierno del PP no tuvo una respuesta correcta. Sabemos que, como partido, hemos cometido errores y eso es solventable, pues ahora nos presentamos como un partido renovado, unido y sin fisuras, y eso debe entenderlo la gente. Al votante que se haya ido a Vox o que piensa que es una ideología distinta le diría que aquí estamos, porque esa gente de Vox era nuestra. Las respuestas a sus temores las tenemos y no es necesario votar a un partido que no va a conseguir suficientes escaños y cuyo efecto va a ser justamente el contrario: que Sánchez siga en el Gobierno, destruyendo la unidad de España y olvidándose de Canarias como hasta ahora.

Cuando escucha lo de "derechita cobarde", ¿qué piensa, qué siente?

Me da risa, pues nadie ha mostrado más valentía ahora mismo en este país que el PP.

De gobernar, ¿qué tres primeras medidas urgentes aplicarían?

Empleo: ha gobernado el PSOE y se ha visto su destrucción. Hay que trabajar con la reforma laboral flexibilizándola, de manera que entre en juego la negociación colectiva y, sobre todo, penalizar la precariedad.

Pero eso es una rectificación respecto a la reforma de ustedes?

Claro, pero está en el programa y es que estábamos, entonces, en 2012 y esa reforma se crea para dar respuesta a la destrucción masiva de empleo. Ahora estamos en 2019 y las condiciones económicas y sociales han cambiado. Se estaba creando empleo, con Sánchez se ha destruido ahora pero hay que crearlo de calidad y justo: no puede ser esa concatenación indefinida de contratos temporales, eso será penalizado. Otra medida es una reforma fiscal, importante para crear empleo y economía. Y hay que bajar los impuestos?

España está bastante por debajo de la media fiscal europea?

Pero ahora hay una desaceleración económica y nuestra teoría es que, si la economía crece, se bajan los impuestos pues se suplementa una cosa con la otra. Lo ideal es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos.

¿Pero esa fórmula no puede ser mortal, a la larga, para sistemas como el de las pensiones?

Es que se trata justo de lo contrario, de que entre más en la caja. Si el dinero está en el bolsillo de la gente, se activa el consumo y la creación de empleo. Cuantos más cotizantes, mejor.

Volviendo a las Islas: CC sigue usando lo de la voz de Canarias y, al menos, sí es cierto que sus intervenciones llegan mucho más que las de diputados isleños del PP o de otras formaciones con implantación estatal?

Hay una cosa muy clara: cuando mejor ha estado Canarias, cuando más medios ha tenido y presupuesto más alto ha sido con el Gobierno del PP. Eso es ineludible y es porque 137 diputados pueden más que uno. Canarias ha tenido un presupuesto de mil millones de inversión por el Gobierno del PP. La activación de todos los convenios también, situación que se revira desde que entra Pedro Sánchez. A lo mejor fallamos en comunicación, puede que sí, pero está claro que eso ha sido gracias al trabajo y la sensibilidad del PP con Canarias desde que hubo recuperación económica. Y hay que recordar también el REF y el Estatuto, que se hacen con el PP, mientras que la peor financiación para las Islas se ha dado con el PSOE, a partir de 2009.

Sin embargo, CC siempre dice que todo eso es así cuando su voto resulta clave en Madrid, y que ya pasó con las carreteras de 2012 a 2017 y de ahí la sentencia: ¿cuando el PP tiene mayoría absoluta se olvida más de Canarias?

Creo que ese mensaje de CC es vacío, sin contenido. Decir: yo soy canario y he trabajado por Canarias? El ciudadano tiene que ver lo que se hace en las comisiones y quién ha trabajado por el convenio de carreteras, en las comisiones de Fomento, exigiendo que se firme, que venga el dinero de Vivienda, el de los trenes? He sido yo, a Oramas jamás la he visto en esa comisión de Fomento pidiendo por Canarias; lo hará aquí con los medios, pero no allá.

Qué medidas urgentes adoptarían en favor de las Islas...

2018, con 6 diputados del PP canario allá, fue el mejor año y el trabajo que hemos hecho ha sido impecable con todos los convenios: de agua, turismo, vivienda, carreteras? Nunca Canarias tuvo tantas medidas, como el descuento del 75% para viajar, o el de mercancías agrícolas e industriales, la formación para nuestros jóvenes, el plan de universidades, el agua, los suministros básicos? Eso salió con nosotros y, ahora, rectificaría todo lo que ha hecho Sánchez estos 10 meses porque no ha hecho absolutamente nada por Canarias. Hay que poner en marcha de nuevo todo lo que dejamos: el REF debe tener una segunda parte y activarse las medidas, pero no se ha hecho. En el presupuesto de 2019, se olvidaron de Canarias y borraron las partidas?

Pero muchas eran enmiendas que se podían negociar de nuevo?

Pero estaban en el presupuesto. Lo que salió en el REF fue trabajo de todos los diputados canarios, pero el texto original es del PP. Luego se perfilaron cosas, pero cuando llega Sánchez se olvida de todo eso. Nos comprometemos a retomar esto desde el minuto uno cuando volvamos a gobernar porque, por ejemplo, el coste añadido por la ultraperificidad para las empresas canarias supone más de 5.000 millones de euros.

De gobernar, ¿descarta que entre Vox en ese cogobierno y, por tanto, lo harían solo junto a Cs?

Si tenemos que sumar el PP, Cs y Vox para estar en el gobierno, está claro que lo haremos. La gente dice: un pacto a la andaluza... Pues sí, un pacto a la andaluza...

Pero ahí no hay un cogobierno con Vox: ¿no lo descarta ahora?

No, siempre que se sumen al proyecto y programa del PP?

En un pacto siempre se cede?

Sí, pero ese pacto siempre lo vería liderado por el PP, porque, de esos tres partidos, vamos a ser el que lidere el voto. Si llegamos a un acuerdo es porque se adaptan las propuestas de Vox a las del PP.

¿Confía en Rivera o teme un pacto con el PSOE a última hora?

Hombre, pues podría ser ese pacto porque a Rivera, en toda la campaña, le hemos oído muchas cosas y una es la posibilidad de llegar a ese acuerdo con el PSOE. Es algo muy de temer.

Pero no para de decir que con Sánchez no va a ningún sitio...

Pero lo dice en segunda instancia. Ha habido mensajes de Cs en los que estaban dispuestos a pactar con el PSOE, y eso sería letal también para Canarias, ya que lo liderarían los socialistas.

¿De verdad cree que Sánchez y el PSOE quieren la ruptura del país?

Sí. Pedro Sánchez y el PSOE han demostrado hasta ahora que quieren que se rompa España y han antepuesto los intereses personales del señor Sánchez al interés nacional y el de los ciudadanos.

El test

Su mayor frustración personal y política. (Largo silencio) En lo personal, quizás, no poder dedicarme más a mi profesión. No me mella, pero sí es una rémora.

¿Sueños políticos y personales? Que mis hijas se desarrollen profesional y personalmente como yo. En política, muchos, como que en las Islas haya un gobierno que realmente se preocupe por esta tierra y por aprovechar los recursos.

Una película, canción, último libro... Como película, Memorias de África; canción: Bohemian Rhapsody, y el último libro leído fue Patria.

Comida preferida: El pescado: el cherne de Casa de Pancho.

Un deporte: Me gusta nadar.

Equipo: No soy futbolera... Las chicas del Egatesa.

¿Por qué entró en política? Me convenció Pablo Matos en 2011. Estábamos en situación comprometida y sentí que debía echar una mano.

¿Cuando se ve delante de un espejo, qué ve o cómo se ve? Me veo como una buena persona que se dice cada día: a trabajar otra vez.

¿Cómo es un día cualquiera de trabajo para usted? Muy intenso.

Y ¿un día de descanso? Estar al aire libre, deporte, caminar.

Sin contar con su jefe de filas, ¿quién le gusta más como candidato a la Presidencia? Votaría Saavedra. No le voté, pero es un referente, formado e injustamente tratado. No votaría a Rivera.

¿Recicla? Sí. No me gusta tirar nada.

¿Su rincón favorito en las Islas? Los Gigantes (tiene apartamento).

¿Le gusta viajar? Sí. ¿Sitio preferido fuera de España? Italia: Roma.

¿Llega a final de mes? ¿Cuándo no? Con la crisis, muchos meses no llegué.

Un personaje de 'Juego de Tronos': No lo veo.

¿Qué haría con la eutanasia? No estoy de acuerdo.

¿Investigar con células madre? Estoy a favor.

¿Cambiaría la ley del aborto? Está bien así. Es algo personal.