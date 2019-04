2.418 canarios se igualan en las urnas el próximo domingo

"Si quieren mi voto que los políticos se espabilen". Esta es una de las reflexiones que a tres días de las elecciones hace Rafael Figueroa, un canario de 60 años que votará por primera vez este domingo. Su discapacidad intelectual, de más de un 65%, provocó que una sentencia lo declarara incapaz para ejercer el derecho a sufragio pero la última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General permitirá que Rafael ejerza su derecho al voto en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. "Los políticos no se preocupan por Canarias, deberían arreglar las carreteras y limpiar las calles", criticó ayer en el centro ocupacional Cívitas, al que acude de lunes a viernes.

Rafael Figueroa es uno de los 2.418 canarios que han carecido de derecho de sufragio hasta ahora. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife un total de 1.094 personas con discapacidad intelectual carecían de este derecho en las elecciones generales de 2015, por 1.324 en la de Las Palmas. En el total de España serán casi 100.000 personas las que acceden a este derecho al voto. Desde la reforma de la ley sólo se les hurta a los condenados cuya sentencia incluya esta prohibición.

"Aunque tengamos un grado alto de discapacidad somos iguales al resto de la gente , tenemos los mismos derechos", afirma Olga Vega, una joven de 35 años que también acudirá a las urnas en estas elecciones por primera vez. "Tenemos que estar preparados para votar sin ayuda y decidir lo que queremos para cuando falten nuestros familiares", reflexionó Olga sobre la reforma. Uno de sus amigos en el centro ocupacional, Chema Jiménez, también celebra su nuevo derecho, "antes las mujeres y las personas con discapacidad estábamos discriminados y con esto las cosas empiezan a cambiar", reconoció este joven de 29 años que también cuenta con una discapacidad de más del 65%. "No pueden degradar a las personas por tener una discapacidad", concluyó.

"Me hace ilusión votar, pero los políticos que hay no me gustan nada", lamenta otras de las compañeras del centro, Esther del Pilar. Con 57 años también acudirá por primera vez a votar. "El que está ahora no me gusta, siempre promete y nunca cumple", apuntó Esther sobre el actual gobierno. "Los políticos solo quieren llenarse los bolsillos, yo enciendo la tele y me pongo mala", reconoció. Olga, por su lado, asegura no entender mucho de política pero reclama que los "candidatos cumplan con sus promesas", ya que si los partidos quieren su voto "tendrán que no decir mentiras".

A la hora de escoger un candidato algunos todavía no los tienen claro, "mi madre no me ha explicado esa parte", asegura Olga quien prometió informarse sobre las opciones antes de acudir a las urnas el domingo. "Es mi primera vez, ya le cogeré la práctica", concluyó. Rafael, por su parte, reconoce haber intentado informarse a través de la televisión, al igual que Chema, quien confiesa haber seguido parte de los debates de los últimos días.

La inserción laboral es uno de los temas más repetidos a la hora de enumerar las áreas que les interesan. A Olga, por ejemplo, le preocupa el futuro sin sus padres, con los que reside actualmente. "Cuando mis padres falten voy a tener que trabajar, que tengamos una discapacidad no significa que no podamos hacerlo", reclama. La joven también insta a los políticos a que modifiquen las leyes para que las personas en su situación puedan utilizar "coches para no depender siempre de los demás".

Chema, por su parte, asegura que votaría a un partido que se "preocupe por ofrecer garantías de futuro a los jóvenes". Confiesa, además, que votará a aquel partido que "no cierre puertas a las personas con discapacidad".

Rafael coincide con sus compañeros y reclama a los líderes políticos "trabajo para todas las personas que están en la calle". Además, reconoce preocuparse por el medio ambiente y por la importancia de fomentar el transporte sostenible. "La gente debería coger más bicicletas, usar el carril bici y dejar los coches en sus casas", apunta.

A Esther le preocupa las subidas y bajadas que sufre la paga con los cambios de gobierno. "Necesito la paga para comer, para vestirme y viajar, y el actual gobierno no hace más que bajarla", lamenta. El terrorismo en Europa es otro de los temas que más preocupa a los nuevos votantes. "Los atentados dejan un montón de muertos y no es normal que los políticos no hagan nada", lamenta Esther. "Yo tengo un hermano en Suiza y cada vez que enciendo la tele paso miedo", reconoce por su lado Chema.

Las 3.600 personas afiliadas a la ONCE en Canarias también están llamados a las urnas este domingo. Este grupo siempre ha ejercido su derecho a votar, pero "todavía hoy existen barreras", según afirmó Miguel Déniz, presidente del Consejo Territorial Canario de la asociación. Con el objetivo de acabar con ellas el Ministerio del Interior ofrece a las personas con baja visión un kit de voto accesible. "Sólo cuarenta personas en Canarias han solicitado el sistema", reconoce Déniz. El kit incluye un maletín con las listas en braille y un sobre idéntico a los votos tradicionales, "lo que permite garantizar que sea secreto", apunta el presidente del consejo.

Desde la organización reclaman avances en la implementación del voto accesible, que hasta ahora está disponible para las elecciones autonómicas, generales y europeas pero "no se puede usar este sistema en las municipales", lamenta Déniz. "Muchas personas no solicitan el voto accesible porque al final van a necesitar ayuda para votar en las municipales", concluye.