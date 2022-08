La presencia de la Zero SR/S pasó prácticamente desapercibida dentro de la comitiva que acompañó a Joe Biden durante la conferencia de la OTAN en Madrid, eclipsada por 'The Beast' (La Bestia), el coche del inquilino de la Casa Blanca y el automóvil más seguro del mundo. Y es que la Zero SR/S fue elegida por la Policía Nacional como medio de transporte de los GEOS que se sumaron a la seguridad del presidente de EE.UU. De hecho,la Policía Nacional ya cuenta con una flota de más de 80 motos Zero entre modelos FX y DS.

El modelo sport-turismo de la firma californiana destaca por su estética, carga tecnológica y buen dinamismo, además de componentes de primer orden como la suspensión del especialista Showa. Además, como moto eléctrica no hace ruido, el motor no despide calor y no tiene cambio de marchas, llevando la experiencia de conducción a otro nivel en un mundo cada vez más concienciado con el medio ambiente.

Una de las novedades de la SR/S de 2022 es la ampliación de la capacidad de la batería ofreciendo dos potencias estándar de 14,4+ kWh y 15,6+ kWh. El signo más (+) indica que cada opción es capaz de aumentar su capacidad de forma opcional hasta 17,3 kWh. Al maximizar la capacidad de la nueva batería y combinarla con el Power Tank (opcional), se obtienen casi 21 kWh que proporcionan hasta 365 km de autonomía en ciudad y 182 km en vías rápidas a 113 km/h. También cuenta con el nuevo sistema operativo Cypher III+, que permite optimizar la batería y más recursos.

Dentro de la electrónica destacan sus modos de conducción (Rain, Eco, Street, Sport y Canyon, además de 10 más personalizables) para adaptar el dinamismo de la moto a la condiciones y voluntad del conductor. Los cuatro primeros modos vienen configurados de serie y afectan a parámetros como la velocidad máxima, entrega de potencia, control de tracción, carga regenerativa y carga al frenar, entre otros. La SR/S se conecta fácilmente al teléfono inteligente a través de la aplicación de la marca y además de personalizar los otros 10 modos de conducción permite acceder a otros datos de forma remota como el nivel de carga de la batería.

Con la lección más o menos aprendida, dimos a la llave de contacto (una moto de este novel ya debería llevar llave inteligente o mando a distancia). Un avisador luminoso de color verde nos indicó que ya estábamos listos para arrancar. Todo es suavidad de funcionamiento, ningún ruido. La respuesta al acelerador es fina y directa, no hay ninguna moto con motor térmico que la iguale.

Arrancamos con el modo Rain para ir dando rienda suelta al potencial de la SR/S poco a poco ya que dispone de 110 CV y un par motor de 190 Nm. La ausencia de cambio de marchas y embrague hace su conducción más fácil y cómoda a la vez que una vez en carretera nos permita disfrutar más del paisaje o de la ruta sin estar pendientes del cambio de marchas. Con la carga regenerativa a tope, la moto frena mucho al cortar gas de manera que no echaremos de menos reducir para ayudar a parar la moto.

Por ciudad, resulta cómoda y fácil de llevar. Un usuario de talla media hace pie sin problemas pues la altura del asiento es de 787 mm y la ausencia de calor del motor será como una bendición en los meses más cálidos del verano. Eso sí, un freno de estacionamiento no le iría mal a la hora de aparcar en pendiente.

En vías rápidas la protección aerodinámica que brinda el carenado será una aliada para viajar. No obstante, como con todos los vehículos eléctricos, Tesla incluido, por autopistas y autovías más vale tomárselo con calma para preservar la autonomía. La velocidad máxima es de 200 km/h.

Dinámicamente, con un peso de 234 kilos, funciona sorprendentemente bien, como una moto con motor térmico, permitiendo disfrutar de una conducción deportiva pero en silencio, con el único sonido que el zumbido del motor al acelerar. Porque la SR/S acelera. Y mucho. En modo de Sport hace de 0 a 100km/h en menos de tres segundos. WOW.

En cuanto a la autonomía todo dependerá del tipo de conducción. En nuestro caso pudimos hacer más de 170 kilómetros en un recorrido mixto de carretera y alguna autovía. El tiempo de recarga con la batería a cero (que nunca llegaremos a dejar a cero) puede ir de 4,5 horas a 54 minutos si se dispone del cargador rápido.

Conducir una moto eléctrica es una experiencia de lo más reveladora. Los más puristas dirán que no hace ruido, que no tiene cambio… Pero lo mejor es probarla para hablar con conocimiento de causa. Después te gustará o no de la misma manera que para viajar con ella lo tendremos que planificar anticipadamente ayudados de alguna aplicación como Electromaps, para saber dónde están los puntos de recarga, que incluso se pueden reservar. Con el cargador rápido en media hora, lo que tardas en tomarte un café, volverás a disponer de bastantes kilómetros de autonomía. Y si no que le pregunten a la periodista y escritora Alicia Sornosa que se fue de Madrid a suiza con una Zero para hacer parte de la eGran Ruta del país alpino.

Todo lo que rodea a la movilidad eléctrica tiene un precio y Zero, como Tesla, no es una excepción. El precio de salida de la Zero SR/S es de 22.560 euros y 20.750 euros en Canarias con cinco años de garantía de las baterías y kilometraje ilimitado. Y es que la tecnología y fabricar en EE.UU. y no en Asia se deja notar en la tarifa de estas motos 100% fabricadas en Sant Cruz, California.