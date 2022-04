La nueva SR 2022 aterriza en el mercado español con las últimas novedades tecnológicas de Zero MotorcyclesZero Motorcycles, la firma californiana que a través de sus productos genera unos argumentos cada vez más sólidos a favor de los vehículos 100% eléctricos de dos ruedas. Y es que desde que se fundó en 2006, Zero Motorcycles ha sido pionera en el diseño y la fabricación de motos eléctricasmotos eléctricas, con la innovación y la evolución tecnológica como máximas prioridades. Por ello, este 2022 presenta una serie de revolucionarios avances tecnológicos, presentes en la nueva SR, que permitirán ofrecer a sus clientes unos productos más emocionantes, atractivos, prácticos y adaptados a las necesidades y preferencias de los motoristas.

La primera novedad que incorpora la SR 2022 afecta a la capacidad de la batería y a su autonomía. Y es que la renovada naked de Zero equipa una nueva generación de baterías de iones de litio, denominada Z-Force, que en su versión 14.4 kWh ofrece una autonomía en ciudad de hasta 251 kilómetros. Cabe destacar que la capacidad de la batería se puede aumentar de forma opcional hasta los 17.3 kWh, ampliando su autonomía hasta los 301 kilómetros. Además, si algún cliente desea alargar todavía más sus intervalos de carga, Zero ofrece opcionalmente el accesorio Power Tank, que permite alcanzar los 20.9 kWh, la mayor capacidad de la batería de Zero, y una increíble autonomía de hasta 365 kilómetros en ciudad o 182 kilómetros en vías rápidas a 113 km/h. La nueva Zero SR 2022 puede recargarse cómodamente en casa, en la oficina o en cualquier lugar equipado con una toma de corriente estándar gracias a los adaptadores de toma de corriente que ofrece la marca. Como novedad, la RS 2022 permite la carga desde la red pública de recarga de vehículos eléctricos mediante su conector Mennekes (Tipo II). La SR 2022 viene de serie con un cargador de 3,0 kW que permite cargar la batería al 100% en 4,5 horas. No obstante, a través de la Cypher Store, Zero ofrece una mejora de un 10% en la carga (hasta 3,3 kW y una carga completa en 4,1 horas). Si a esto le sumamos el módulo de carga rápida que la compañía ofrece como accesorio, la capacidad de carga asciende a los 9,3 kW y el tiempo de carga se reduce a 1,8 horas. Conectividad total Otra de las novedades de la nueva SR 2022 está ligada a la mejora de las prestaciones de la moto mediante la Cypher Store, un proceso que se lleva a cabo con poco más que una señal Wi-Fi y que permite customizar las prestaciones de la SR de forma rápida y sencilla. Además, a través de la aplicación, el usuario podrá acceder a todo tipo de información sobre su moto, como los datos sobre conducción, el estado actual de la moto o su ubicación, entre otras opciones. Esta conectividad también permite controlar la carga del vehículo y las mejoras y actualizaciones del sistema. La conectividad móvil es gratuita durante los dos primeros años desde la fecha de compra original. Máximo rendimiento deportivo La nueva naked SR, de líneas deportivas, comparte plataforma con la SR/Fy equipa un potente motor ZF-10 con 55 kW (74 CV) de potencia y 166 Nm de par motor neto, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de hasta 167 km/h. La Zero SR 2022 es una de las motos eléctricas con mejor rendimiento y prestaciones del mercado gracias a su bastidor tubular de acero, su basculante trasero coaxial, sus suspensiones Showa, sus horquillas delanteras de 43 milímetros, su amortiguador trasero de 40 milímetros con depósito externo, su equipo de frenos delantero a cargo de un doble disco de 320 con pinzas radiales de cuatro pistones y a sus neumáticos Pirelli Diablo Rosso III de 120/70-17 delante y 180/55-17 detrás. La nueva Zero SR 2022 sustituye en el mercado europeo a la Zero SR/F Standard. Actualmente, está disponible en color Graphite a un precio de 19.720 euros.