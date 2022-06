Liux nació el año pasado con el objetivo de convertirse en un actor importante en la nueva movilidad, esa que parte de premisas como la eficiencia, la sostenibilidad y, por supuesto, la electrificación. Unos 20 jóvenes, entre ellos ingenieros, emprendedores, diseñadores, arquitectos, mecánicos y expertos en tecnología, arrancaron ese proyecto, que anuncia ahora importantes detalles sobre su primera propuesta.

Este coche, como dicen desde Liux, será “el primer coche de origen vegetal de la historia”, con materiales basados en bio polímeros y bio composites basados en fibras y resinas naturales. Todo, en un proceso de producción en el que la impresión 3D juega un papel fundamental. David Sancho Domingo, uno de los fundadores de Liux, explica que “buscamos la simplicidad, eliminar todos los elementos superfluos”. Esta búsqueda de la sencillez les ha permitido “reducir piezas y materiales en un 25% respecto a un coche convencional”.

A menos piezas, menos procesos productivos pero es que además, explican, trabajar con la impresión 3D con materiales ligeros “facilita la producción de moldes y piezas de la carrocería y el chasis que reducen los tiempos de fabricación, el consumo energético y las emisiones de CO2 en un 70%. Con todo, desde Liux prometen que esta sencillez no será sinónimo de un diseño plano y sin alma. No en vano, uno de los que se encargan de dibujar su coche, David Rodríguez, es el artífice del Bóreas, un impactante superdeportivo de 1.000 CV ‘made in Spain’ presentado en 2017.

Ahorrar en baterías

Su coche será 100% eléctrico y, como todos los eléctricos, tendrá baterías que alimentarán su motor. La innovación que propone Liux en este aspecto es un sistema modular de baterías que permite una extracción sencilla de toda la batería o de parte de la misma. Un comprador puede hacerse con el coche y con dos módulos de baterías, por ejemplo, para años más tarde comprar otros dos y duplicar su autonomía.

Además, promete Liux que todos sus coches serán compatibles con estas baterías y que, si después de tener uno, compras otro, puedes utilizar las baterías del primero en el segundo y ahorrártelas en el proceso de compra.