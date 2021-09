Si te ponen una multa de tráfico, dispones de un tiempo determinado para pagarla. Al inicio disfrutarás de un descuento en la misma, y a medida que pasen los días se irá incrementando la cuantía por no cumplir con los plazos establecidos. Pero, ¿qué pasa si ni no pago una multa de la DGT?, pues que la Agencia Tributaria procederá al embargo de tus cuentas o bienes.

Si realmente has cometido la infracción y no hay posibilidad de recurrir, lo mejor es que pagues la multa en los primeros 20 días naturales desde que la denuncia te fue notificada y, ya que te beneficiarás de una reducción del importe del 50% por el llamado ‘prontopago’.

Si no liquidas la multa en los 20 días del periodo voluntario, comienza el periodo ordinario, que se extiende 25 días más. En este caso deberás abonar el 100% del importe de la misma. Una vez transcurrido el plazo ordinario, la sanción pasará a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que se encargará de cobrarla con el 20% de recargo.

¿Qué pasa si me niego a pagar una multa de la DGT?

Pasado el plazo voluntario y el plazo ordinario de pago se inicia la vía ejecutiva, es decir, que la DGTdeja el cobro de la multaen manos de la Agencia Tributaria. Ésta te enviará a casa una notificación de la providencia de apremio, anunciando que dispones de un nuevo plazo para efectuar el pago, con un recargo del 10% sobre la cuantía inicial.

Si tampoco liquidas la deuda en este periodo, se establece una nueva subida del 20%, más las correspondientes costas de notificación e intereses de demora, de modo que una multa de unos 50 euros puede superar a la postre los 200.

Embargo por una multa de la DGT

Si tampoco respondes a la vía ejecutiva para pagar la multa de la DGT todo se complica, ya que directamente recibirás una notificación de diligencia de embargo. Es decir, que si no pagas te embargarán las cuentas bancarias o tus bienes. Primero recurrirán a la cuenta para cobrarse la deuda, pero en caso de no disponer de liquidez, se dictamina una orden de embrago de sueldos, salarios, valores, pensiones, incluso se puede proceder al embargo del vehículo dictando una orden de búsqueda y captura del mismo. Si aún así no se han podo cobrar la multa, la Agencia Tributaria embargará los bienes inmuebles. Más allá de las molestias que todo esto supone, contar con una multa pendiente de pago puede significar que no te concedan ningún tipo de becas o ayudas públicas.

¿Cuándo prescribe una multa de tráfico de la DGT?

Si has llegado hasta esta situación con la esperanza de que prescriba la multa, hemos de decirte que no es la mejor de las soluciones. Desde que se recibe la notificación de una multa de la DGT hasta que deja de tener vigencia deben pesar nada menos que 4 años, tiempo más que suficiente para que las autoridades se cobren la infracción de una manera o de otra.