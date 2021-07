El año 2019 no fue muy positivo en términos de seguridad vial, puesto que se registró un aumento tanto de los accidentes laborales de tráfico como del número de muertos que ocasionan. Seguro que has oído hablar muchas veces de los accidentes in itinere y no te suenan tanto los accidentes en misión. No obstante, es importante saber diferenciar entre ambos tipos de siniestros. Los accidentes in itinere son los que se producen durante el trayecto de casa al trabajo o del trabajo a casa, mientas que los accidentes en misión son los que se producen durante la jornada laboral.

¿Por qué aumentan los accidentes en misión?

A pesar de que 7 de cada 10 accidentes viales se producen en itinere, no podemos olvidarnos de todos aquellos que tienen lugar durante la jornada laboral, puesto que cada vez son mas frecuentes debido al aumento de los trabajadores autónomos y del comercio electrónico (venta de productos, entrega de paquetes y comida, etc.).

Tal como explica el Race, aproximadamente el 33% de los trabajadores por cuenta ajena realizan desplazamientos durante su jornada laboral, a diario o entre dos y tres veces por semana. Asimismo, el 56% de dichos trayectos superan los 20 kilómetros de recorrido en una jornada. En cuanto al medio de transporte preferido por los trabajadores, el coche se sitúa en el primer puesto (39%), seguido por la moto (26%) y por el camión o la furgoneta (15%).

Según una encuesta realizada por el Race, dos de cada tres empresas opinan que la seguridad vial de sus trabajadores ha mejorado en los últimos años. No obstante, la realidad es totalmente distinta, puesto que mientras un 60% de los empleados recibe formación sobre protocolos de incendios y evacuaciones, sólo el 27% ha recibido formación en seguridad vial. Esta es sin duda otra de las causas que incrementa significativamente los accidentes en misión.

En definitiva, los siniestros que se producen durante la jornada laboral están causados principalmente por las prisas, el cansancio, las distracciones al volante, el estrés y la falta de formación en Seguridad Vial. A esto hay que añadir factores externos como el tráfico, el estado de las carreteras, la climatología y el estado del vehículo.

Cómo evitar los accidentes en misión

Para evitar en la medida de lo posible los accidentes en misión es recomendable seguir una serie de medidas preventivas: