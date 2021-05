El 1 de junio de 2021 entra en vigor la nueva tarifa de luz, con una serie de tramos de curso energético distintos a los que se ofrecían hasta la fecha. Por ello, desde NeoMotor te ofrecemos una serie de consejos prácticos para ahorrar cuando tengas que cargar tu coche eléctrico.

La nueva tarifa de luz pretende incentivar el consumo en horas con menor demanda eléctrica, es decir, por la noche y tanto en festivos como fines de semana. Más concretamente, en la nueva tarifa de la luz de 2021 existen 3 tramos energéticos: Hora Punta, Hora Llana, Hora Valle.

Horarios de la nueva tarifa de la luz

HORA PUNTA: De lunes a viernes laborables de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 22:00. Es decir, habrá 8 horas de alto coste al día.

HORA LLANA: de lunes a viernes laborables de 9:00 a 10:00, de 15:00 a 18:00 y de 23:00 a 24:00. De esta manera, tendremos otras 8 horas de tarifa media en las 24 horas del día.

HORA VALLE: de lunes a viernes laborables de 0:00 a 8:00, más festivos y fines de semana. Este periodo es el más indicado para cargar nuestro automóvil eléctrico o híbrido enchufable, al ser el que ofrece un precio del kWh más bajo.

Por ello, y siendo la carga de los vehículos eléctrico o híbridos enchufables una de las demandas de energía más notables que puede soportar un hogar, lo más recomendables es ajustarse a los horarios anteriormente especificados. En la siguiente ilustración se aprecia más claramente a qué horas es recomendable recargar los coches con etiqueta CERO de la DGT.

La nueva tarifa de luz también trae otras dos novedades, al margen de los tramos de consumo. Por ejemplo, ofrece un único peaje de acceso. Con el anterior sistema, los puntos de suministro en los hogares disponían de hasta seis distintos (2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA y 2.1DHS). Pero a partir del 1 de junio de 2021, todos tendrán un único peaje. El peaje de acceso de electricidad es un concepto que se paga en la factura de la luz y que va destinado a cubrir los costes de acceso a la red eléctrica, y supone un 41,14% de la factura total.

A su vez, se establecen dos tramos de potencia eléctrica, una más baja en las horas punta y llana, en las que saldría más caro cargar un eléctrico o híbrido enchufable, y una mayor potencia para las horas valle. Si actualmente se tiene contratada una potencia de 5,45 kW, esta se aplicará de forma automática tanto para las horas punta y llano, como para las valle. En caso de que se quiera reducir la potencia en alguno de los dos periodos, las compañías eléctricas ofrecerán un año para hacerlo efectivo sin tener que hacer frente a los costes regulados del trámite de cambio de potencia. Por el contrario, sí se tendrá que pagar si se desea aumentar la potencia en alguno de los periodos, algo recomendable en las horas valle.

La nueva tarifa de luz 2.0 TD se aplica a puntos de suministro de baja tensión que tengan una potencia contratada de hasta 15 kW, por lo que afecta a la gran mayoría de hogares, ya que la potencia media contratada en un domicilio suele ser de entre 3,45 kW y 5,45 kW. Hay que aclarar que el porcentaje de potencia contratada seguirá siendo un término fijo acordado con la compañía y se pagará íntegro independientemente del uso.

Si tienes un coche eléctrico asegúrate de tener discriminación horaria

Lo primero que debe hacer el propietario de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, es informarse de si tiene contratada una tarifa con discriminación horaria. Si es así, la nueva tarifa eléctrica no le afectará mucho a partir del 1 de junio, pero si no se disfruta de este servicio, no sólo recomendamos estar muy atentos a los gráficos que hemos puesto anteriormente para saber cuándo le sale más barato recargar el coche, sino negociar con su compañía eléctrica un contrato con discriminación horaria. Si las cargas se realizan en las horas valle podemos hablar de un ahorro de hasta el 90% a lo largo del año, si lo comparamos con enchufar el coche a la red en las horas punta.

Otro consejo muy útil es programar la hora de carga del coche. Los coches eléctricos e híbridos enchufables cuentan en su mayoría con avanzados sistemas que les permiten decir de qué a qué hora se quiere recargar sus baterías, pudiéndolo incluso gestionar de forma remota con una aplicación móvil. De este modo, y pese a que el coche esté ya enchufado a la red, sólo iniciará la recarga cuando hayamos estipulado.

Y si quieres ahorrar todavía más, no te pierdas estos siete consejos para cargar la batería de tu coche eléctrico de forma eficiente.