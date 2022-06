Desde que la peor parte de la pandemia quedó en el pasado, la mayoría de compañías han ido limitando el teletrabajo y pidiendo a sus trabajadores que volvieran a la oficina. No obstante, los empleados han pedido que no se elimine del todo porque, en muchos casos, favorece la productividad y la conciliación sin mermar la productividad. Pero Elon Musk no cree en estos inventos - también debe considerar unos flojos a los que se quejan por sus horarios- y ha amenazado con despedir a todo aquel trabajador de Tesla que no cumpla 40 horas semanales en la oficina.

"Todo el mundo en Tesla debe pasar un mínimo de 40 horas en la oficina por semana", ha subrayado Musk en un email publicado por la agencia Bloomberg. "En caso de lo contrario", continúa el sudafricano, "entenderé que el trabajador ha dimitido". Musk ha puntualizado que por oficina se entiende el sitio físico en el que están los compañeros de trabajo "no una pseudo oficina en remoto" y ha dicho que evaluará personal e individualmente los casos en los que un trabajador alegue que debe teletrabajar por causas de fuerza mayor. "Si no hubiera vivido en la fábrica, Tesla habría quebrado" El consejero delegado de Tesla ha proseguido asegurando que cuanto más 'senior' es el cargo, más visible debe ser la presencia en la oficina. Esto se alinea con un anterior correo electrónico remitido a los ejecutivos de la empresa, donde les exigía que trabajaran desde la sede principal de Tesla, y no en filiales "remotas". "Por eso me habéis visto vivir en la fábrica, para trabajar junto a vosotros. Si no lo hubiera hecho, Tesla habría quebrado hace mucho tiempo", ha añadido el directivo. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, tras ser preguntado por un usuario sobre la idea de que ir al trabajo era una idea "anticuada", Musk ha respondido que cualquiera que piense eso debería buscar un empleo en otra empresa que no sea Tesla.