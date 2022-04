Seguramente más de uno habrá sucumbido a la desesperación tratando de cargar su coche eléctrico en alguno de los puntos de las múltiples plataformas habidas y por haber en España. Que si no tienes la aplicación, que si no conecta el móvil, que si no hay cobertura, que si la tarjeta de recarga no funciona... ¡Basta! España es uno de los pocos países en los que recargar un coche eléctrico se convierte en un 'vía Crucis' en muchas ocasiones. Es por ello que las marcas intentan aportar su granito de arena. Cupra quiere demostrar que ese 'problema' no es tal.

La marca de la compañía Seat lanzará en breve en su modelo Cupra Born (y en los sucesivos que están al caer) la tecnología 'Plug & Charge', una solución al engorro de tarjetas y aplicaciones que permitirá recargar los coches con tan solo conectarlos al punto de energía. Ni móvil ni tarjeta Introduce así una nueva solución para que cada vez sea más fácil la adquisición (y sobre todo el uso) del vehículo eléctrico. Esta tecnología ofrece una forma más sencilla y fluida de alimentar la batería del Cupra Born, y cuenta con el apoyo de empresas como IONITY y Aral/bp. Asimismo, otras compañías han mostrado su interés por unirse también a la plataforma que no precisa de aplicación ni tarjeta alguna. Con 'Plug & Charge', el vehículo eléctrico simplemente se identifica en la estación de carga mediante un estándar encriptado y, a continuación, comienza el proceso de carga de manera automática. El usuario ya no necesita un teléfono móvil o una tarjeta RFID para realizar la operación. Esta función estará disponible a partir de mediados de año. “En Cupra hemos conseguido que cargar el Born sea tan fácil e intuitivo como lo es conducir el coche eléctrico deportivo”, dice Carlos Galindo, Director Global de Marketing Producto en Cupra. “Plug & Charge es una tecnología que, además de optimizar el proceso de carga, está en sintonía con el mundo actual”.