Han surgido con la electrificación múltiples empresas emergentes que buscan hacerse un hueco en una industria hipercompetitiva atacando a varios perfiles de conductor. Deus Automobile es una de estas startups, una compañía nacida en Austria con un objetivo muy ambicioso: tener en 2025 el Vayanne, el coche que ha presentado en el Salón de Nueva York, en la carretera.

Esta ambición no tendría por qué ser tan complicado, sino fuera porque el Vayanne es una de esas máquinas complejas con unas prestaciones de infarto, inéditas en la industria, que de materializarse se convertiría, de facto, en un referente. Propulsado por varios motores eléctricos, no se ha especificado cuántos, que entregan 2.200 CV de potencia y 2.000 Nm de par máximo, el Vayanne será capaz de acelerar de cero a 100 en 1,99 segundos y de alcanzar una velocidad máxima de 400 kmh. La marca no ha ofrecido detalles sobre su batería.

No hay motivos para pensar que Deus no vaya a cumplir su objetivo. En el proceso de desarrollo han trabajado junto a nombres importantes, como Italdesign para el diseño o Williams Advanced Engineering, la división tecnológica del equipo Williams de Fórmula 1, aunque en este caso se desconoce su grado de cooperación.

Al tratarse de un prototipo, hay aspectos del Vayanne que podrían cambiar antes de 2025, aunque Deus Automobile asegura que es muy cercano a lo que será la versión final. Por su condición de concepto, además, se desconocen la gran mayoría de detalles, aunque su diseño se ha revelado por completo. El exterior recuerda al Lotus Evija, aunque es menos extremo en sus formas, más italiano, en definitiva. No por eso, sin embargo, carece de un carácter marcadamente deportivo y de una silueta atractiva. La zaga es muy particular, con una firma lumínica que la rodea de lado a lado y un gran difusor.

El interior reinterpreta en clave digital lo que se ha visto hasta la fecha en el segmento de los superdeportivos, con un cuadro de instrumentos digital y una pantalla central para el sistema de infoentretenimiento y los indicadores relativos a la potencia, al par motor y demás aspectos relacionados con el rendimiento. La posición de conducción es muy baja y Deus promete materiales de gran calidad.

Las primeras unidades del Deus Vayanne deberían llegar, entonces, en 2025 a un precio que se prevé muy alto, ya que solo se producirán 99 unidades. Un hiperdeportivo eléctrico, muy potente y todavía más exclusivo.