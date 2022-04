La furgoneta eléctrica E-Transit ya es una realidad, y Ford tiene las primeras unidades listas para enviarlas a clientes de toda Europa desde su fábrica de Turquía. Desde que fue anunciado este modelo, ha recibido más de 5.000 pedidos.

La E-Transit es la versión totalmente eléctrica de la furgoneta de carga más vendida del mundo y el nuevo vehículo encabeza el lanzamiento de Ford Pro en la región. Este departamento establece un nuevo negocio que ofrece a los clientes un conjunto de soluciones de software, carga, servicio y financiación de vehículos para ayudar a mejorar la productividad, reducir los costes y facilitar el acceso a todo lo que los operadores necesitan en una plataforma construida para la era eléctrica y digital.

"La producción de E-Transit en nuestra planta de Kocaeli, donde la electricidad se suministra con energía 100% renovable, es un motivo de orgullo para nosotros y otro punto de inflexión en nuestro creciente papel en la estrategia de electrificación de Ford”, aseguró Güven Özyurt, director general de Ford Otosan. "Creemos que la electrificación del legendario modelo Transit es un gran desarrollo y un paso importante para convertir a Ford Otosan en la base de producción de los vehículos comerciales electrificados de Ford".

La transformación de Ford hacia un futuro totalmente eléctrico en Europa también se puso de manifiesto con el reciente anuncio de que Ford, SK On Co., Ltd. y Koç Holding han firmado un Memorando de Entendimiento no vinculante para una nueva empresa conjunta líder en la industria en Turquía. Sujeto a la ejecución de un acuerdo final, los tres socios planean crear una de las mayores instalaciones de baterías para vehículos eléctricos en la región europea más amplia. Se prevé que la producción comience a mediados de la década, con una capacidad anual que probablemente oscilará entre los 30 y los 45 gigavatios hora.

De igual modo, y reafirmando su liderazgo como la marca de vehículos comerciales más vendida de Europa, Ford seguirá electrificando sus icónicos modelos Transit para adaptarlos a las diferentes necesidades de los clientes. Para 2024, a la E-Transit se le unirán otros cuatro nuevos modelos totalmente eléctricos en la familia Transit, mientras Ford avanza hacia su objetivo de cero emisiones para todas las ventas de vehículos en Europa y la neutralidad de carbono en toda su huella europea de instalaciones, logística y proveedores para 2035.

Eléctrica pero igual de ‘profesional’

Con su gama altamente competitiva, su carga útil, su potencia y su selección de carrocerías, la E-Transit está diseñada para permitir sin problemas la electrificación de las flotas de los operadores, al tiempo que acelera su productividad a través de las soluciones de carga, telemática y servicio de Ford Pro.

Ford Pro ya ha demostrado la durabilidad de la E-Transit con exigentes pruebas en instalaciones de alta tecnología de todo el mundo. La compañía está llevando a cabo ahora un programa piloto más amplio con clientes, con un total de 60 E-Transit de preproducción, incluyendo modelos convertidos, que operan en el uso diario típico con clientes de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega y el Reino Unido, ayudando a Ford Pro a optimizar sus productos y servicios de apoyo permanente para ofrecer una eficiencia y productividad óptimas a las empresas.