Durante los próximos siete días, Neomotor repasará los coches finalistas que optan al prestigioso galardón The Car of the Year 2022. El ganador se dará a conocer el próximo 28 de febrero a las 17.00 de la tarde y reconocerá al mejor coche lanzado durante el último año, entre ellos el Kia EV6.

Este todocamino es la gran apuesta de Kia, con el que inicia su nueva era eléctrica y buscará convertirse en referente de movilidad eléctrica. Por eso, además, fue el primero en presentar su nuevo concepto de diseño ‘Opuestos Unidos‘. Según las palabras de la marca, “se inspira en contrastes de la naturaleza y la humanidad, en una nueva identidad visual que evoca las fuerzas positivas y la energía natural con combinaciones de elementos estilísticos nítidos y formas esculturales”. En ese sentido, la firma surcoreana presenta un SUV de aspecto sobrio, elegante, con detalles que dejan entrever cierta deportividad. En el frontal destaca la “digital Tiger Nose“, la evolución de su tradicional parrilla para los vehículos eléctricos. Unos grupos ópticos de forma triangular con tecnología LED marcan los trazos esculturales que, como busca la compañía, contrastan con la fluidez general del conjunto. Basado en la nueva plataforma E-GMP de Hyundai-Kia, el EV6 no es un coche excesivamente largo, alcanza los 4,68 metros, pero su batalla de 2,9 metros promete un interior muy espacioso, además de un maletero de 520 litros de capacidad en la trasera y otro de 52 litros, en el modelo 2WD, y 20 litros, en el de tracción total, en el frontal. El habitáculo es coherente con su imagen exterior, con un diseño en el que prima la elegancia y la digitalización. Este vehículo ofrecerá autonomías superiores a los 450 kilómetros en todas sus versiones y ofrecerá variants de tracción trasera, de 170 y 228 CV, y de tracción total, de entre 228 y 585 CV en su edición GT.