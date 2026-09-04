¿Qué futuro le espera a Seat tras el plan de reestructuración en el grupo Volkswagen?

Lo de la presunta filtración del informe del consejo de administración del grupo Volkswagen en vísperas de presentarlo al consejo de vigilancia del consorcio, apuntando a un cierre prematuro de Seat en 2029, esgrime todos los requisitos del bulo interesado en cualquier manual de comunicación empresarial. Suéltalo a ver cómo respira el entorno. Esa parece la explicación más plausible de lo sucedido entre el miércoles y el jueves de esta semana en Wolfsburg. Lo que parece claro es que no hay una decisión firme sobre el futuro inmediado y por ahora la marca española continuará con su plan, al menos, hasta el final de vida de sus tres modelos: Ibiza, Arona y León, previsto para 2032. Algo que ya se habia comunicado.

Con la espada de damocles amenazando al cierre de cuatro fábricas del grupo en Alemania, los sindicatos se apresuraron a mover ficha para presionar al consorcio automovilistico. Incluso es posible que el propio consejo de administracion hubiese lanzado el globo sonda para distraer la atención, dentro del pulso que mantiene y mantendrá con los representantes de los trabajadores. Reducir costes en unos 90.000 millones de euros y optimizar las fábricas no será tarea fácil.

Adelanto inaudito

Según fuentes cercanas a la dirección de la compañía española, "es la primera vez que se adelanta una reunión por miedo a filtraciones". Y es que la reunión que debia celebrarse hoy en Wolfsburg se avanzó de forma apresurada a ayer por la tarde, de improviso y sin conocimiento de muchos departamentos de la empresa.

La votación y el acuerdo unánime posterior del consejo de supervisión y sus 20 miembros, se produjo tras un primer intento fallido matizado por la parte sindical que obligó a reformular el texto dejando claro que de cerrar las fábricas sin más, nada de nada. Les buscarán una salida. Superado ese escollo, también se eliminó (si es que estuvo alguna vez en el informe) ese posible calendario de vida final para marcas como Seat. El informe en cuestión era el mismo que se elaboró y presentó a estudio al consejo de supervisión el pasado 9 de julio, en el que tampoco figuraba ninguna mención explicita al cierre de Seat.

Con toda la información en la mano y a expensas al desarrollo de las negociaciones para cada punto del acuerdo. Lo que parece claro es que la continuidad de Seat como marca de coches sigue donde se había quedado antes del verano. A la espera de encajar todas las piezas. Bien es cierto que algunas personas en la compañía también piensan que aferrarse a la nostalgia no da dinero ni asegura puestos de trabajo.

Así pues, el futuro de Seat como marca pasa ahora mismo por mantener la actual gama de modelos con el Ibiza, el Arona y el León, y sus ventas que representan 257.400 unidades de las más de 586.000 que la compañía (formada por Seat y Cupra) comercializó en 2025. Su vida está planificada hasta 2032, aunque obviamente está asociada a la medida aprobada ayer para todo el grupo que supone un freno de producción de tres millones de vehículos anuales (dejando en 9 millones la capacidad productiva que hoy es de 12 millones), la simplificación del 50% de una gama de vehículos en el grupo (que actualmente cuenta con un porfolio de 350 modelos repartidos en sus 12 marcas), y la rebaja del 75% de los equipamientos opcionales en los vehículos para lograr una mayor eficiencia en producción y en oferta al cliente.

La transición la marcará la posible adjudicación de una segunda plataforma de vehículos eléctricos a la fábrica de Martorell. Esa es la clave. En el momento que eso suceda, seguro que se acelerará la desconexión de Seat como marca ya que donde ahora se producen los modelos de Seat deberá acondicionarse para esa segunda plataforma eléctrica, y lo que surja ya será solo con el logo de Cupra.

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El cierre de Seat viene especulándose desde la década de los años 80 del siglo pasado, cuando el grupo Volkswagen se hizo con la compañía. Y hasta hoy. En su primera entrevista exclusiva con El Periodico como CEO de la compañía, Markus Haupt anunciaba hace menos de un año que "tenemos Seat para un buen rato".