La irrupción del Fiat Grande Panda en el mercado español ha sido brillante, logrando un total de 1.427 matriculaciones en el primer semestre del año. La fuerte demanda de este modelo ha colaborado al crecimiento de los resultados comerciales de Stellantis en Europa.

Con sus 3,99 m de largo, el Grande Panda es la demostración de que el futuro de la movilidad urbana es ya una realidad. El nuevo modelo de Fiat establece nuevos estándares en materia de diseño, practicidad y compromiso medioambiental, fusionando la larga historia de la marca con las soluciones más vanguardistas del mercado.

El modelo de Fiat apuesta por una imagen distintiva, en la cual destaca un rasgo innovador, como es la incorporación de los faros LED PXL, un elemento único. Esta serie de componentes luminosos, que simulan píxeles distribuidos por toda la parte frontal del vehículo, rinden homenaje a la estética de los videojuegos de los años ochenta y a las ventanas de la mítica fábrica de Lingotto en Turín.

Nuevo Fiat Grande Panda, un diseño icónico y la oferta multienergía más completa de su segmento: gasolina, híbrido y eléctrico / Fiat

Gama multienergía

Construido sobre la plataforma 'Smart Car Platform' de Stellantis, el Grande Panda se ha concebido como un modelo multienergía flexible y versátil para satisfacer las necesidades y expectativas de clientes diversos y por ello está disponible en versiones eléctrica, híbrida y de gasolina.

El motor de gasolina es la opción de acceso a la gama Grande Panda. Está equipado con un motor turbo gasolina 1.2 litros de tres cilindros, rinde 100 CV de potencia y está combinado con una transmisión manual de 6 velocidades y tecnología Start&Stop. Su eficiencia es notable, con un consumo WLTP de 5,6 litros a los 100 km.

Equipado con una batería de 44 kWh y un motor eléctrico de 83 kW (113 CV), el Grande Panda eléctrico dispone de hasta 320 km de autonomía WLTP, alcanza una velocidad máxima de 132 km/h y acelera de 0 a 50 km/h en 4,2 segundos. Incluye un puerto de carga rápida de CC de 100 kW, con recarga completa en 27 minutos.

El Grande Panda se ha concebido como un modelo multienergía flexible y versátil para satisfacer las necesidades y expectativas de clientes diversos y por ello está disponible en versiones eléctrica, híbrida y de gasolina. / Fiat

La versión híbrida equipa un motor turbo gasolina de 1.2 litros y 3 cilindros, con potencia de 110 CV, una batería de 48 voltios y transmisión eléctrica de doble embrague (eDCT) de 6 velocidades que incluye un motor eléctrico de 21 kW, un inversor y una unidad central de transmisión. La energía eléctrica adicional aumenta la potencia, generando un arranque suave y silencioso.

El tren motriz híbrido ofrece la función e-launch y la capacidad de arrancar en modo 100% eléctrico. El motor eléctrico permite que el motor de combustión se apague en algunas situaciones, proporcionando hasta 1 km de autonomía eléctrica a menos de 30 km/h.

El Fiat Grande Panda es el primer vehículo del mercado que cuenta con un cable de carga retráctil integrado en la parte delantera / Fiat

Cable de carga retráctil

En el terreno de la usabilidad eléctrica, el Fiat Grande Panda es el primer vehículo del mercado que cuenta con un cable de carga retráctil integrado en la parte delantera, una solución tecnológica que elimina la necesidad de manipular y almacenar cables sucios o enredados en el maletero, ofreciendo una experiencia de recarga limpia, rápida y cómoda. Este cable permite cargar del 20% al 80% en unas 4 horas y 20 minutos.

La sostenibilidad es otra de las grandes apuestas del Grande Panda. Incorpora un interior que recurre al uso de aluminio reciclado y plásticos recuperados procedentes de envases de bebidas. También se utiliza un material textil innovador y sostenible, elaborado con fibras de bambú reales.

Equipa un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y en la consola central se accede, según acabados, a una pantalla táctil de 10,25 pulgadas / Fiat

A bordo, la tecnología es la gran protagonista. El Grande Panda cuenta con una completa dotación de funciones de ayuda a la conducción. La asistencia de estacionamiento con sensores traseros, el sensor delantero y cámara de visión trasera, presente en el acabado La Prima, el control de crucero, el limitador de velocidad, el freno de seguridad activo, la asistencia de mantenimiento de carril y las alertas de límites de velocidad o de falta de atención del conductor permiten practicar una conducción muy segura.

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También se ha dado gran importancia a la conectividad. Equipa un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y en la consola central se accede, según acabados, a una pantalla táctil de 10,25 pulgadas que permite gestionar las principales funciones del vehículo, incluyendo las apps del smartphone. Además, ofrece carga del teléfono sin cables. Las funciones como la llamada de emergencia y asistencia localizadas o la navegación conectada -acabado La Prima-, son otras tecnologías disponibles.

Fuente: El Periódico