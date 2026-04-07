Citroën C4 y C4 X, dos vehículos con alma española: fabricados desde Madrid para el mundo entero

Fabricados en Madrid para todo el mundo. Los nuevos Citroën C4 y C4 X tienen mucha más relación con España de la que se puede apreciar a simple vista. Además de ensamblarse en un centro de producción ubicado en el distrito madrileño de Villaverde, estos automóviles son también “Made in Spain” por la mayoritaria procedencia de sus piezas y componentes.

Citroën C4 y C4 X, dos vehículos con alma española / Citroën

Dos de cada tres piezas que forman parte del Citroën C4 provienen de empresas y proveedores implantadas en España. Se trata de una apuesta por el producto español que crea empleo en 26 provincias del territorio nacional, distribuidas en diez comunidades autónomas.

Cada nuevo Citroën C4 lleva en su interior un 67% de elementos procedentes de todos los rincones de la geografía nacional: Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

De esta forma, como no puede ser de otra manera, Citroën se enorgullece de ser una marca con productos tan competitivos y tan “Made in Spain”. Los modelos Citroën C4 y C4 X protagonizan un sólido liderazgo comercial entre las berlinas del segmento C y se fabrican en la planta madrileña de Stellantis, en exclusiva para su exportación a todo el mundo.

Dos de cada tres piezas que forman parte del Citroën C4 provienen de empresas y proveedores implantadas en España / Citroën

Confort de marcha extraordinario

Con un estilo distintivo y muy atractivo, la nueva generación de Citroën C4 y C4 X supone un paso adelante en materia de confort y espacio interior. Se beneficia de un rediseño de los asientos Citroën Advanced Comfort y de un cuadro de instrumentos que permite un acceso aún más cómodo a la información y a las principales funciones de estos automóviles.

Los asientos Citroën Advanced Comfort ayudan a crear una atmósfera acogedora e invitan a recorrer kilómetros, gracias a su efecto acolchado y a su tapicería de colores cálidos. Los 15 mm adicionales de espuma crean un mullido que se agradece durante todo el trayecto. Su texturizado, unido a la capa de alta densidad en el centro del asiento, brindan una excelente sensación de confort dinámico, que permanece en cualquier circunstancia.

En la fila delantera, conductor y acompañante pueden disfrutar de asientos delanteros con función masaje, para superar viajes kilométricos sin problemas de espalda. Los respaldos se inclinan hasta 27º para permitir una postura cómoda y relajada.

Los asientos Citroën Advanced Comfort ayudan a crear una atmósfera acogedora / Citroën

Sensación de alfombra voladora

Las suspensiones Citroën Advanced Comfort, de serie en toda la gama, refuerzan la sensación de viajar en una alfombra voladora. Esta ingeniosa innovación técnica, exclusiva del Doble Chevrón, sigue la extensa y exitosa tradición de las uniones al suelo de la marca.

La presencia de dos topes hidráulicos junto a cada amortiguador, uno de extensión y otro de compresión, combinados con el muelle y el amortiguador, dan una mayor libertad de desplazamiento al vehículo y ralentizan, de forma progresiva, los movimientos de la carrocería. El automóvil parece sobrevolar la carretera, sea cual sea el estado del firme.

Las suspensiones Citroën Advanced Comfort, de serie en toda la gama, refuerzan la sensación de viajar en una alfombra voladora / Citroën

Habitabilidad de referencia

El espacio a bordo es un elemento inseparable del confort. En el nuevo Citroën C4 se disfruta de una habitabilidad de referencia en el segmento C. La distancia entre ejes de 2.670 mm permite un espacio de 198 mm a la altura de las rodillas, mientras que su anchura exterior de 1.800 mm hace posible acoger cómodamente a tres pasajeros en las plazas traseras.

En el nuevo C4 se puede disfrutar de un maletero con capacidad de 380 litros, que pueden ampliarse a los 1.250 litros con los asientos traseros plegados. En el caso del C4 X, el volumen útil es de 510 litros. La versatilidad del Citroën C4 tiene sus mejores aliados en detalles como los ganchos laterales para bolsas y la trampilla portaesquíes, que permite transportar objetos largos sin problemas.

Citroën C4 y C4 X, dos vehículos con alma española / Citroën

Conectado y muy seguro

En el apartado tecnológico, el nuevo Citroën C4 combina avanzadas innovaciones para lograr una experiencia de conducción segura y relajante. Equipado con un cuadro de instrumentos digital, un Head-Up Display a todo color y una pantalla táctil de 25,4 cm (10”) capacitiva, dispone de 20 tecnologías de ayuda a la conducción, como el Highway Driver Assist, un dispositivo de conducción autónoma de nivel 2, así como seis avanzadas tecnologías de conectividad.