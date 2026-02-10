Nuevo Peugeot 308, la apuesta multienergía más completa del mercado

Peugeot es un indiscutible referente en la creación de modelos destinados al mercado europeo del segmento C. Su representante es el nuevo Peugeot 308, que eleva el placer de conducir a un nivel superior, un factor prioritario en los vehículos del prestigioso constructor francés.

El Peugeot 308 está disponible con dos carrocerías, hatchback y Station Wagon, cuatro opciones de propulsión -eléctrica, híbrida enchufable, híbrida y diésel-, y cuatro acabados denominados Style, Allure, GT y GT Exclusive. Una gama muy amplia y completa, capaz de dar respuesta a todo tipo de necesidades y preferencias. En el caso de las mecánicas, es necesario tener en cuenta el perfil y uso diario del vehículo.

Movilidad 100% eléctrica

Si se practica mayoritariamente una conducción urbana y sobre trayectos habitualmente cortos, el Peugeot E-308 de cero emisiones es una opción ideal. En estas circunstancias de conducción, con frecuentes paradas y promedios bajos de velocidad es un automóvil silencioso y que tiene menores costes de mantenimiento.

Peugeot 308 / Peugeot

El Peugeot E-308, que se beneficia de incentivos fiscales (es compatible con la máxima ayuda del recién publicado Plan Auto con 4.500 euros) y de la etiqueta CERO de la DGT, está disponible con un motor eléctrico de elevado rendimiento, con 115 kW de potencia, equivalentes a 156 CV. Equipa una batería de iones de litio con capacidad útil de 55,4 kWh, capaz de generar una autonomía WLTP de hasta 450 kilómetros. En un cargador rápido de 100 kW, el E-308 puede recuperar del 20 al 80% de la carga en apenas 32 minutos.

Potente híbrido enchufable

Dotado de una autonomía eléctrica considerable, el nuevo Peugeot 308 Plug-in Hybrid permite cubrir una considerable parte de la movilidad urbana sin necesidad de recurrir a la gasolina. Permite recorrer largas distancias sin limitaciones y mantiene la etiqueta medioambiental CERO de la DGT. Es la opción idónea para clientes que desean disfrutar de un vehículo equilibrado, capaz de generar un importante ahorro de combustible en el día a día.

Peugeot 308 / Peugeot

La versión PHEV del nuevo Peugeot 308 equipa una batería con capacidad de 17,2 kWh, capaz de proporcionar una autonomía eléctrica xombinada WLTP de hasta 85 kilómetros y con 97 kilómetros en ciudad. El conjunto mecánico está formado por un motor de gasolina turboalimentado de 1,6 litros y 150 CV de potencia, combinado con un motor eléctrico de 92 kW, logrando una potencia combinada de 195 CV. El consumo homologado WLTP es de 2,4 litros a los 100 kilómetros, con emisiones de CO2 combinadas de 52,4 g/km. Un cargador opcional de 7,4 kW permite su recarga total en 2 horas y 5 minutos.

Hibridación sencilla y dinámica

Pensados por los clientes que desean un primer acercamiento a la electrificación, pero que no disponen de acceso sencillo recargas eléctricas, Peugeot propone una versión híbrida ligera de gasolina con tecnología de 48 voltios, capaz de mantener unos registros de eficiencia sobresalientes, sin depender de operaciones de recarga.

Peugeot 308 / Peugeot

El nuevo Peugeot 308 Hybrid está disponible con un tren motriz híbrido de 145 CV, combinado con una transmisión automática de doble embrague electrificada e-DCS6 de 6 velocidades. La batería se carga automáticamente durante la conducción, el cambio entre energía térmica y eléctrica es muy suave y proporciona un impulso adicional en las aceleraciones.

El consumo homologado en ciclo combinado WLTP del nuevo Peugeot 308 Hybrid parte de 4,8 litros a los 100 kilómetros y en zonas urbanas puede circular hasta el 50% del tiempo en modo 100% eléctrico de cero emisiones. Gracias a su hibridación, esta versión del nuevo Peugeot 308 disfruta de etiqueta ECO de la DGT.

Peugeot 308 / Peugeot

Eficiente alternativa diésel

Existen clientes que desean un vehículo capaz de completar largos desplazamientos con un coste por kilómetros reducido, sin depender de los periodos de recarga existentes en automóviles electrificados. Por sus reducidos consumos de combustible y gran autonomía, es una opción recomendable para recorridos de muchos kilómetros y alta velocidad. Sí, estamos hablando de un diésel.

Peugeot 308 / Peugeot

El nuevo Peugeot 308 BlueHDi equipa un motor diésel de cuatro cilindros en línea y 1,5 litros. Dispone de turbo de geometría variable y es capaz de rendir una potencia máxima de 130 CV, combinado con una transmisión automática EAT8, especialmente adecuada para la conducción intensiva de larga distancia. Además de ser un referente en eficiencia, el rendimiento de este propulsor es notable, con aceleración de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y velocidad máxima de 207 km/h.