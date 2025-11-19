Especial Neopremium
Leapmotor B10, un eléctrico con DNI español
Leapmotor, del grupo Stellantis, ofrece un modelo asequible, con mucho espacio y buenas prestaciones
La irrupción de las marcas chinas en el mercado español supone un aliciente para el consumidor. Leapmotor, la firma del grupo Stellantis, trae a España (y nunca mejor dicho) un modelo que ofrece muchas posibilidades.
Se trata de un B-SUV que mide 4,51 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,65 metros de alto. La capacidad del maletero es de 515 litros, pero puede ampliarse, con los asientos traseros abatidos, hasta los 1.415. Además, bajó el capó hay 25 litros extra.
Destaca el gran espacio interior gracias a una plataforma propia (no es de Stellantis) que ofrece una batalla de 2,75 metros y permite que los pasajeros puedan ir muy cómodos en las plazas tarseras.
El equipamiento es de alto nivel. Dispone de una gran pantalla central de 14,6 pulgadas desde la que se pueden manejar casi todas las funciones. Existe otra pantalla frente al conductor de LCD y 8,8 pulgadas con los datos necesarios para el manejo.
Leapmotor nos propone en este test exclusivo solo el motor de 218 CV que se alimenta de la energía de una batería de 67,1 kWh. La autonomía es de 434 kilómetros. Llegará también una versión de menor rango de batería con 56,2 kWh y una promesa de autonomía de 361 kilómetros.
Su precio arranca, con ayudas, en menos de 20.000 euros.
- Quince jóvenes se enfrentan con cuchillos y palos en un barrio de Tenerife
- El CD Tenerife se prepara para jugar en una ratonera: 'Es el campo que más condiciona de la categoría
- Los dos acusados de un asesinato en Arona se echan las culpas del crimen
- Tres actos vandálicos a la semana en la zona de Los Charcos de Valleseco
- Santa Cruz enciende su Navidad este jueves con más de 100 actividades
- La iglesia más extraña y espectacular del mundo está en Tenerife: así es la obra de un arquitecto canario que ha ganado el 'mundial de la arquitectura'
- Esta aerolínea que opera desde el Aeropuerto de Tenerife Sur es la más barata para irte a ver mercadillos navideños este año: adelanta a Ryanair y Vueling
- Ni Londres ni Madrid: uno de los mercadillos más mágicos de Navidad está en Santa Cruz de Tenerife