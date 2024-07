Conducir con gafas o lentillas, ¿qué es mejor?

El 90% de la información que percibes a la hora de conducir te llega a través de la vistala vista, uno de los sentidos más importantes para circular con la máxima seguridad. Por ello, si tienes algún problema ocular, como miopía, astigmatismo o hipermetropía, es fundamental que lleves gafas o lentillas al volante. Pero, qué es mejor: ¿conducir con gafas o con lentillas?

Según el Anexo IV del Reglamento General de ConductoresReglamento General de Conductores, es obligatorio llevar gafas o lentillas cuando la agudeza visual del conductor no alcanza los mínimos establecidos: "si para alcanzar la agudeza visual requerida es necesaria la utilización de lentes correctoras, deberá expresarse, en el informe de aptitud psicofísica, la obligación de su uso durante la conducción". Es más, dicha condición deberá quedar reflejada en el carné de conducir del usuariocarné de conducir mediante los siguientes códigos:

Ten en cuenta que si en tu permiso de conducir aparece uno de los códigos anteriores, estás obligado a llevar la asistencia visual que necesites en tu caso. Recuerda que si no cumples con las menciones, restricciones u otras limitaciones que aparecen reflejadas en tu carné, puedes recibir una multa de hasta 300 euros. Por otro lado, debes saber que ya no es obligatorio llevar unas gafas de repuesto en el coche, puesto que la norma que lo imponía dejó de estar en vigor hace más de dos décadas. No obstante, sí que es recomendable llevar unas gafas extra para evitar cualquier contratiempo.

Elegir entre el uso de gafas o lentillas para conducir es una decisión que corresponde únicamente al conductor, siempre y cuando en su carné no se indique otra cosa. Pero, ¿qué es mejor? Para elegir la mejor opción es importante tener en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada sistema:

Conducir con gafas

Todo en la vida tiene ventajas e inconvenientes. A continuación te contamos cuáles son los pros y contras de la conducción con gafas:

Conducir con lentillas

Conducir con lentillas también tiene sus ventajas e inconvenientes:

Después de analizar las ventajas e inconvenientes de las gafas y las lentillas a la hora de conducir, debes pensar en qué es lo que mejor se adapta a tus necesidades y utilizar lo que te resulte más cómodo.