Más allá de los elevados precios de los vehículos eléctricos, la falta de infraestructura pública de recarga en España sigue siendo la principal causa por la que los condutores siguen sin decidirse por este tipo de vehículos. Pero la compañía Juice Technologytiene claro que “la electricidad está en todas partes. Y como tal, no solamente podemos acceder a ella a través de esta red pública, sino que existen soluciones que hacen accesible la energía para la recarga desde los lugares donde pasamos más tiempo en nuestro día a día: nuestra casa, el trabajo o el gimnasio”.

Y para flexibilizar al máximo el proceso de recarga, Juice Technology acaba de lanzar el nuevo wallbox Juice Charger me 3. Más pequeño y de diseño minimalista, pretende convertir el proceso de carga en una experiencia fácil e intuitiva en el ámbito doméstico, siendo ideal para la recarga en aparcamientos de empresas, restaurantes, gimnasios, centros comerciales y cualquier otra instalación pública o privada.

El wallbox está completamente preconfigurado de fábrica y listo para su uso inmediato, gracias a las funciones ‘plug and play’ y ‘plug and charge’. Cuando se conecta a la toma de corriente, la estación de carga reconoce automáticamente cualquier coche registrado que ya disponga del ‘plug and charge’ estándar y comienza a cargar directamente.

El dispositivo se puede configurar en versiones de 11 o 22 kW, y la versión de 11 kW se puede actualizar a la versión de 22 kW con total facilidad y sin costes añadidos mediante software.

Instalación súper rápida

La revolucionaria arquitectura de la carcasa del wallbox Juice Charger me 3, con un nuevo tipo de caja interior, reduce el tiempo de instalación a menos de tres minutos, Todos los cables de conexión, como el de red, el de carga y cualquier cable de Ethernet, permanecen siempre conectados y protegidos de cualquier manipulación.

Con este desarrollo posterior, Juice Technology ha subido también de nivel en cuanto a seguridad: cuenta con el tipo de protección IP67, lo que significa que la estación de carga ofrece una hermeticidad total frente al polvo y al agua, aumentando la vida útil del dispositivo y permitiendo su uso en exteriores.

Por su practicidad, minimalismo y atractivo, el diseño del Juice Charger me 3 ha recibido el prestigioso Red Dot Award, uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial en la industria del diseño.

Otra característica a favor de este wallbox es que es súper compacto, con 28 cm de longitud de arista y 12,5 cm de profundidad y también muy ligero por sus solo 6,5 kg de peso (incluido el cable). La flexibilidad necesaria se consigue gracias a sus 5 m de cable.