El elevado precio del combustible, la crisis económica y la delicada situación internacional que estamos atravesando ha llevado a muchos españoles a apostar por alternativas de movilidad más sostenibles como el carsharingcarsharing, una modalidad que está ganando cada ves más popularidad en España. Y es que según la empresa de vehículos compartidos Share NowShare Now, sus servicios en nuestro país aumentaron un 53% durante el mes de junio.

Share Now da servicio a unos 318.000 usuarios en Madrid y ahora ha incorporado el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a su red europea de carsharing para ofrecer a los ciudadanos una nueva conexión sostenible con el mayor aeropuerto de nuestro país. Además, a finales de mayo, la compañía hizo pública la ampliación de su área de servicio a 86 kilómetros cuadrados en la capital española, abriendo el servicio a seis nuevos barrios: Piovera y Palomas, Mirasierra, Montecarmelo y Ensanche de Vallecas.

En palabras de David Bartolomé, director general de Share Now en España: “La cultura del coche compartido en Madrid está en constante crecimiento. Hace casi 7 años, cuando Share Now aterrizó, no había conocimiento del concepto de compartir vehículos y, ahora, vemos como cada vez más usuarios integran la movilidad sostenible y compartida en sus hábitos de desplazamiento. Estamos orgullosos de haber integrado el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a nuestra red europea, junto con otros 16 aeropuertos, para dar mayor flexibilidad a los usuarios. Sabemos que el carsharing es un aliado clave para un futuro más verde y ciudades más habitables".

El uso de los coches compartidos para larga duración (hasta 30 días) también aumentó en junio, concretamente un 80% en comparación con el inicio del año. En este sentido, durante el sexto mes del año, los usuarios de Share Now condujeron un 27% más kilómetros que en junio del año anterior. Asimismo, se han cuadriplicado las pre-reservas de los coches de la compañía en comparación con el mes de enero.

Sin duda, todos estos datos demuestran el interés de los ciudadanos por el carsharing en Madrid, pues este tipo de movilidad aporta múltiples beneficios: ayuda a aliviar el tráfico en la ciudad, reduce los niveles de CO2 y supone un ahorro respecto al precio del diésel y la gasolina. Si nos fijamos en las cifras a nivel europeo, desde Share Now revelan que hay 11.000 alquileres eléctricos cada día y que hasta el momento se han recorrido aproximadamente 250 millones de kilómetros con cero emisiones.