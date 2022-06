El último Tiktok de Volkswagen es una muestra muy clara de la evolución de los fabricantes, que llevan siglos adaptándose a cada revolución tecnológica y social. Efectivamente, la firma germana ya está en la comunidad más joven, entusiasta y volátil de internet, una red social que no puede faltar en una cuenta de marketing empresarial a día de hoy. Poco a poco, la industria de la automoción va apareciendo en este espacio reservado para los más jóvenes y que ha barrido cualquier previsión de éxito desde su incursión masiva durante el confinamiento. El humor, los retos, las tendencias y los bailes van a ser ahora parte de la comunicación de las marcas de coches que están en Tiktok.

Muchos estudios afirman que la generación más digitalizada hasta la fecha, los llamados centennials, no quieren saber nada de la automoción. Como miembro de la generación Millennial, me gustaría apuntar esa afirmación: los jóvenes no podemos hacernos cargo de un coche. Nuestro nivel adquisitivo, inestabilidad laboral y las constantes dudas sobre el camino que tomará la electrificación son motivos suficientes para no tomar ciertos riesgos con la propiedad de un vehículo. Sin embargo, todavía llenamos los circuitos, vamos a encuentros de aficionados a las cuatro y las dos ruedas, hacemos fotografías a cualquier superdeportivo que se cruce y asistimos a los tramos de rallyes, aunque sea en menor medida. Los centennials también.

La red de los jóvenes

Centennial es un término que se acuñó en 2015 por la consultora Kantar Group. Son los nacidos a partir de 1994 y hasta 2009 conocidos como generación Z, dando paso a los de la generación Y. Es la época de la eclosión digital, la aparición de las redes sociales y la vida con un teléfono inteligente en la mano. No conocen otra cosa. Han vivido con pantallas durante su día a día, incluso en el colegio, y la sobreexposición de información es constante. Según un estudio realizado por Atrevia, estos chicos y chicas solo pueden atender durante 8 segundos, por debajo de los 12 de la generación millenial.

Los creadores de Tiktok debían tener ese dato muy claro, así como la afición por compartir cualquier momento de su vida y el fácil acceso a redes sociales de vídeos muy cortos e intensos. Además, se han acostumbrado a que estas plataformas se adapten a sus gustos, así que las campañas de publicidad deben ser certeras, individualistas y poner el foco en ellos como protagonistas. Con 57,6 millones de visualizaciones, Bella Poarch es récord mundial y demuestra la relevancia de esta plataforma.

Para las marcas de automoción es clave conquistar al usuario de Tiktok, por muy joven que sea. Es el futuro de la movilidad y deben adaptarse a sus gustos y modelos de adquisición, que están muy alejados de la típica compra: pagan por lo que consumen. Además, debes entretener con un formato claramente vertical y pensado para aquellos que creen que lo pueden conseguir todo.

Volkswagen

Ejemplo de ello es el perfil de Volkswagen, con un post muy certero sobre cómo los más pequeños no quieren tener barreras, ni mentales, ni sociales y mucho menos físicas. Una niña le pregunta a su padre si puede ser bailarina y astronauta, a lo que su progenitor le contesta que sí “si es lo que quieres”.

Skoda

Nos quedamos en el grupo para hablar de otra firma: Skoda. Esta cuenta es la de República Checa, una prueba más de que no todas las firmas están al día en esta red social. Algunos fabricantes han cedido el protagonismo a usuarios de países que supieron adelantarse y saben tratar el idioma de los usuarios de Tiktok: viajes, influencers, jóvenes y mucho producto pero desde una visión informal.

Citroën España

La red nacional fue una de las primeras en aparecer en este medio, muy acorde con su visión juvenil de la automoción. El Citroën AMI, este objeto de movilidad eléctrico homologado como cuadriciclo, es protagonista de gran parte de las publicaciones. Ya en su lanzamiento, justo antes de la pandemia, asistieron tiktokers de la talla Aitana y Paula, las Twin Melody. Una colaboración con influencers que siguen apuntillando con la presencia de @Susana_bicho90 .

Renault

La cuenta española ha superado con creces la internacional, algo que tampoco sería difícil de conseguir con Renault. La firma del rombo intenta evolucionar al ritmo que lo hacen sus posibles compradores, pero todavía tiene mucho que aprender, consiguiendo buenos resultados en uno de sus vídeos.

Toyota España

Toyota es otra de las firmas que apuesta por esta plataforma, desde un lado más informativo y también comercial. Sus vídeos son, como sucede con algunos de Volkswagen, adaptaciones de las campañas publicitarias que veremos en la televisión. Sin embargo, también apuestan por formatos más individuales y aventureros con modelos como el Hilux. También aprovechan para mostrar su alta implicación en deportes, bien sea su participación en el WRC con el GR Yaris pero también la moda, el basket o algunos olímpicos nacionales.

Hyundai

Nos quedamos en Asia para hablar de otra marca que está haciendo las cosas bien: Hyundai. Y no solo con sus coches, también con la comunicación hacia esa generación que todavía no se está planteando su compra, o alquiler. Desde la cuenta mundial ceden todo el protagonismo a los usuarios, compartiendo sus retos y haciéndoles partícipes del cambio en el modelo de fabricación de sus coches. No os perdáis sus campañas, son de lo más originales.

Ferrari

Las firmas más exclusivas y aspiracionales no quieren dejar pasar la ocasión de crear afición. Hablo de marcas como Ferrari, también presente en Tiktok con un enfoque más deportivo y centrado en los resultados del equipo en la Fórmula 1. Tener a dos jóvenes pilotos, como son Carlos Sainz Jr y Charles Leclerc facilita mucho las cosas.

Lamborghini

La firma de superdeportivos es otra de esas firmas que jamás nos cansaremos de ver, seamos de la generación que seamos. Los más pequeños también sueñan con conducir un Miura alguna vez en su vida. Motivo más que suficiente para que tengan ya 1.8 millones de usuarios que ven vídeos tan curiosos como el de David Beck rompiendo un Balón de hielo con un Lamborghini Urus a escala en su interior.