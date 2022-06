Muchos estudios aseguran que los jóvenes no están interesados en el automóvil. A día de hoy, es complicado encontrar a un adolescente nervioso ante la posibilidad de poseer un coche con la mayoría de edad. Sin embargo, Opel y la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) están convencidos de que pueden cambiar la tendencia. Para ello han puesto en marcha una serie de iniciativas que busca apoyarles durante la obtención del ansiado carné de conducir. La más significativa es una ayuda de hasta 1.000 euros en la compra de un Opel como primer automóvil tras conseguir el aprobado.

La firma del rayo quiere volver a ser la elegida por los más jóvenes, identificarse como una marca cool y adecuada a las necesidades de las generaciones venideras. Para ello deben existir conductores. Difícil ante una situación económica inestable y la incapacidad de pagarse los costes que supone dicho trámite. Por ese motivo, Opel activa una serie de ventajas abiertas a los alumnos de autoescuelas adheridas a CNAE que se registren en la web facilitada por dicha escuela. Deben estar matriculados antes del 31 de octubre y aprobar los exámenes del permiso antes de fin de año.

El reto está ahí, pero ambas compañías quieren poner las cosas fáciles a los alumnos. Muchos de ellos utilizarán música para estudiar, así que desde Opel han desarrollado una playlist de Spotify exclusiva y dinámica para motivarse ante los exámenes. Además, encontrarás información específica sobre Opel y sus modelos, de entre los que podrás elegir uno y aprovechar el descuento de 1.000 euros para la compra de un vehículo del rayo a través de la tienda Opel Store. Para ello tendrás que acceder al portal e introducir el código MIPRIMEROPEL, además de cumplir con los requisitos comentados anteriormente.

¿Qué Opel puedo comprar?

Las bases del sorteo no indican modelos exclusivos en la iniciativa. En función de tus necesidades, y posibilidades económicas, podrás hacerte con cualquiera de los electrificados del rayo. Por ejemplo: el nuevo Opel Mokka-e o Corsa-e. Si todavía no te atreves a cambiarte a la propulsión cero emisiones, o tu situación no te lo permite, siempre puedes optar por los modelos de combustión o alguno de los híbridos enchufables de su portfolio PHEV (Opel Grandland o Astra).

Como no todos los aprobados podrán gozar de esos 1.000 euros, la CNAE y Opel sortearán tres ayudas de 1.000 euros para compensar el coste de matriculación y prácticas que conlleva obtener el permiso. Eso no quiere decir que tengas que ir con prisa, más bien todo lo contrario. Si tu objetivo es aprobar a la primera, la calma y la seguridad serán esenciales ante la situación de tensión que supone circular con un examinador en el coche de prácticas. Por ese motivo, ese más importante “subir” a examen preparado y no rápido. Así te ahorrarás fallos derivados de los nervios, el motivo más repetido de suspenso.