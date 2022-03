Dentro de todas las iniciativas solidarias que se están llevando a cabo desde todo el mundo para ayudar a la población civil damnificada durante el conflicto bélico en Ucrania, Off Road First Responder y su marca asociada Rescuebike han diseñado una unidad móvil de formación y rescate médico para reforzar los corredores humanitarios y formar a civiles.

El objetivo de la compañía es desplazarse hasta la frontera de Ucrania y realizar formaciones de primeras urgencias sanitarias a civiles. En palabras de Jorge Martín, Director General de Rescuebike e impulsor de esta iniciativa: "Cuando se forma a una persona no ayudas solo a esa persona, ayudas a toda su comunidad. Formar en primeros auxilios y control de hemorragias de manera básica significa multiplicar las posibilidades de supervivencia".

Para poder llevar a cabo esta misión, se está llevando a cabo una campaña de crowdfunding en la plataforma gofunme con el nombre "SOS Ukraine: Medical Humanitarian Convoy". De este modo, se pretenden recaudar los fondos suficientes para establecer una base en la frontera con Ucrania y poder formar al mayor número de personas posible en diferentes puntos.

"Nuestra misión pretende poder desplazarse por toda la frontera y estar disponibles para emergencias en los corredores humanitarios. Semanas o meses de trabajo con un único fin: Proteger la vida, aunque tengamos que llegar hasta los bunkers improvisados donde viven cientos de familias, llevaremos el material y la formación. ¿Si pudieras pagar por salvar vidas de civiles en Ucrania lo harías? Desde Rescuebike hacemos un llamamiento a todas las empresas de cualquier sector que se sientan identificadas con los valores que defendemos, ya que lo único que nos falta para salir, es la financiación", explica Martín.

La campaña "SOS Ukraine: Medical Humanitarian Convoy" cuenta con el respaldo y la supervisión del Consulado de Ucrania en Barcelona y, además de Off Road First Responder y Rescuebike, hay implicadas otras entidades y empresas: SOS Ayuda sin Fronteras, Ambulancias Falck y More than Simulators. Por último, destacar que esta campaña supone un primer paso para iniciar una línea de formación e intervención humanitaria para poder desplazarse a diferentes fronteras donde en un futuro replicar este programa en lugares de crisis sanitarias.