Toyota lanzará 30 nuevos modelos eléctricos hasta 2030. Así lo ha confirmado su consejero delegado, Akio Toyoda, en una rueda de prensa en Tokio acompañado de 15 prototipos de la marca Toyota y Lexus que anticipan el futuro eléctrico de la compañía. La marca sigue confiando en los motores de combustión, pero el rumbo de la industria, sobre todo en Europa, es imparable, y necesita dar un paso adelante para no quedarse atrás.

En ese sentido, Toyoda ha reafirmado su compromiso con los motores de combustión, demostrado en noviembre con la formación de un equipo, junto a Mazda, Subaru, Yamaha y Kawasaki, para investigar y desarrollar motores de combustión limpios y mostrado en la COP26 al negarse a firmar un acuerdo para acabar con este tipo de tecnología para 2040, pacto sí firmado por Ford o General Motors, por ejemplo. "Queremos que todo el mundo tenga opciones para elegir y, antes de decidir dónde ir, esperaremos un poco más hasta que entendamos a dónde va el mercado", ha dicho el directivo japonés.

Este hecho no implica, tampoco, que Toyota reniegue de la electrificación y prueba de ello son estos 30 lanzamientos que planea realizar durante está década. El primero es el bZ4X, un todocamino que ya se produce en Japón y al que seguirá, ya confirmado para la familia bZ (Beyond Zero), un SUV pequeño próximamente. La compañía asiática mantiene su compromiso de reducir al 100% sus emisiones de dióxido de carbono en Europa Occidental para 2035, hito que también incluye la neutralidad para sus plantas en el continente. A los eléctricos ya confirmados se le sumarán otros coches de varios segmentos, entre ellos también compactos y hasta pick-ups, anticipados por los citados prototipos, durante los próximos años.

Inversión en baterías y electrificación de Lexus

Toyota espera que las ventas de sus coches eléctricos alcancen las 3,5 millones de unidades en todo el mundo para 2030, una cifra que significaría apenas un tercio de sus ventas globales y que es baja en comparación con las estimaciones de otros grupos automovilísticos como Volkswagen, que quieren superar el 50% de las ventas el mismo año.

Aun así, la apuesta de la japonesa es clara y por eso Toyoda ha anunciado también que incrementan su inversión para el desarrollo y producción de baterías de los 11.686 millones de euros previstos hasta los 15.582 millones de euros. El directivo ha recordado que, durante los últimos 26 años, la compañía ha invertido ya 7.791 millones de euros en este componente y ha producido más de 19 millones de unidades para coches como el híbrido Prius.

En cuanto a Lexus, el plan es que la marca premium del grupo sea totalmente eléctrica para 2035, cuando el 100% de sus ventas en Europa, Norteamérica y China correspondan a coches totalmente eléctricos, con un millón de unidades matriculadas en todo el mundo. Para conseguirlo, la enseña de lujo dispondrá de un completa gama de coches eléctricos en los segmentos más importantes para 2030.