El EQSEQS, un modelo tan elegante como espectacular, de gran eficiencia aerodinámica, es el primer coche eléctrico cien por cien que Mercedes-Benz construye desde ceroMercedes-Benz y es una de las diez novedades que la marca alemana está presentando a lo largo de este difícil 2021. El EQS supone una gran apuesta en su intento de liderar el mercado de los eléctricos y con el firme propósito que en 2030 toda la gama Mercedes esté electrificada.

Está disponible en dos versiones. La primera de ellas, bautizada como Mercedes EQS 450+, cuenta con un único motor situado en el eje trasero que es capaz de ofrecer 333 CV y 568 Nm de par máximo. En lo más alto de la gama se sitúa el Mercedes EQS 580 4MATIC+Mercedes EQS 580 4MATIC+, que cuenta con dos motores eléctricos, uno en cada eje y con una potencia combinada de 523 CV, asociada a un par máximo de 855 Nm. Sus prestaciones son impresionantes, capaz de completar el 0 a 100 km/h en 4,3 segundos. A finales de noviembre llegará a España el AMG 53, que elevará el listón de prestaciones y entregará 639 CV.

El Mercedes-Benz EQS 450+ tiene un precio de partida de 117.125 euros, mientras que el EQS 580+ 4MATIC hace lo propio desde 146.625 euros.

A continuación os ofrezco algunos detalles que no os pueden pasar inadvertidos en un coche único, al alcance de pocos, pero que produce grandes sensaciones al volante:

Actualizaciones en remoto

El EQS ofrece la opción de activar nuevas funciones por medio de actualizaciones en remoto "Over-the-air" en muchas áreas funcionales. Disponible desde el lanzamiento: dos modos especiales de conducción, para conductores noveles y para personal de servicio, algunos pequeños juegos y la demo "The Best or Nothing". Esto significa que, tras la adquisición y la configuración inicial del nuevo coche, algunas de sus características se pueden adaptar según las preferencias personales.

Hyperscreen

MBUX Hyperscreen MBUX Hyperscreenes el aspecto más destacado en el interior. Esta imponente y curvada pantalla se ubica de un extremo a otro del salpicadero en la versión 580 de serie. Compuesto por tres pantallas bajo una cubierta de cristal, dando sensación de estar fundidas en una sola. El visualizador OLED de 12,3'' del copiloto le permite disponer de su propia área de visualización y control. El Hyperscreen nos permite montar el Head-Up Display de hasta 17 por 77 cm y realidad aumentada mientras que el sistema de serie no.

Digital Light

El Sistema HD opera como un proyector y responde con luz brillante al cambio en el tráfico, la calzada o las condiciones climáticas. Digital Light incorpora las conocidas funciones de Multibeam Led: Se trata, entre otras, de la luz para ciudad, la luz para autopista y las luces largas para autopista, la luz de giro, la luz de cruce, la luz para rotondas, la luz antiniebla y la luz para lluvia. Una compensación topográfica reduce a un mínimo el deslumbramiento de los conductores. Esta función mantiene casi constante el alcance de los faros a pesar de las diferencias de altura, por ejemplo, al sobrepasar badenes o cambios de rasante. A todo esto se suman las luces de carretera ultra range.

Dirección del eje trasero

La dirección del eje trasero con ángulo de giro de hasta 4,5 grados de serie aumenta la sensación de control y dinamismo del coche. En opción, la dirección del eje trasero con un ángulo de hasta 10 grados se puede solicitar en el pedido o activar posteriormente con una actualización en remoto, permitiendo un diámetro de giro de 10,9 metros para el EQS, cuya longitud es más de 5 metros. Éste es el diámetro de giro de muchos modelos del segmento de los compactos. Los ángulos de giro del eje trasero y las trayectorias se muestran en el menú del programa de conducción del visualizador central.

Confort de rodadura

Entre las tecnologías disponibles llama la atención la suspensión neumática Airmatic de dureza y altura variable, que permite mantener la misma distancia al suelo independientemente de la cantidad de carga que se transporta.

Calandra del radiador con patrón Mercedes-Benz

El frontal se basa en una calandra con fondo negro. Innovadores faros conectados por una banda de luz combinado con el negro profundo de la calandra conforman el aspecto distintivo del frontal. El aspecto exclusivo de la calandra negra con la estrella central de Mercedes se mejora aún más con las estrellas tridimensionales distribuidas por toda la calandra. El denominado patrón de estrellas se incorpora de serie para el mercado español.

824 km de autonomía

La autonomía, gracias a una batería avanzada de 107,8 kWh, es de 770 km WLTP, pero en ciudad puede alcanzar la cifra de 824 km. El vehículo se puede cargar en puntos de carga rápida a una velocidad de hasta 200 kW, obteniendo en unos 15 minutos unos 300 km adicionales. El EQS ofrece tres modos de carga para la batería: Estándar, Hogar y Trabajo.