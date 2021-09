Agosto fue un mes negro para el sector del automóvil, que ha visto como durante todo el año ha sido incapaz de recuperar las cifras de ventas previas a la pandemia. El mes pasado, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), se matricularon un total de 47.584 vehículos nuevos, un 29% menos respecto al mismo mes del año pasado. Ya no ha hecho falta ni comparar la cifra con la de 2019, ya que agosto ha sido el primer mes, después de iniciada la pandemia del Covid-19, que registra menos ventas que el año pasado.

Anfac confirma que, aunque no suele ser un mes particularmente bueno, es el peor agosto desde 2013. En el acumulado del año se alcanzaron las 588.314 matriculaciones, un 12% más, sobre todo gracias al impulso de marzo, abril y mayo, con grandes subidas en comparación con los mismos mes del año pasado, cuando la pandemia tuvo parada toda actividad. "La caída registrada es muy importante y nos remite a datos solo vistos durante la anterior crisis económica. Esta reducción responde en parte a la escasez de microchips, que está parando las fábricas de todo el mundo, pero también por la pandemia, que aún no ha terminado", dice Noemi Navas, directora de comunicación de Anfac, que insiste en que, otra vez, "los consumidores no saben qué coche comprar, ahora por las mayores restricciones a las tecnologías".

Ningún canal de ventas mejoró respecto al año pasado. Como viene siendo habitual, el de particulares fue el que peor rindió con un descalabro del 30,7% hasta las 26.084 unidades. El de empresas siguió con un descenso del 27,1 % y 17.673 unidades, mientras que el de alquiladores perdió un 23,9% hasta las 3.827 unidades.

Comerciales, industriales y autobuses

Tampoco fueron buenos los registros en el segmento de los vehículos comerciales ligeros, con una caída del 28,6% con apenas 8.310 unidades vendidas, un 46% menos que en 2019. Desde enero se han matriculado 51.067 comerciales ligeros, un 25,6% más que en 2020 pero un 27% menos que en 2019.

Por su parte, fueron 1.068 los vehículos industriales y autobuses vendidos en agosto, un 12,5% menos. En el acumulado del año suman 14.236 unidades, un 17,5% más respecto a 2020 pero, de nuevo, un 20,3% menos respecto a 2019.

Los alternativos acechan a la gasolina

El mes pasado, la cuota de mercado de los coches alternativos (eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, híbridos de gas y de hidrógeno) alcanzó el 40,9%, un notorio 7,3% más que en julio, gracias a la caída del 6,2% de la gasolina, que sigue siendo el combustible mayoritario con el 42,2% del mercado, y del 2% del diésel, que sigue en su particular camino al olvido con una cuota del 16,9%. Directamente relacionada con estas cifras está la reducción de las emisiones medias de CO2 por kilómetro de los coches nuevos hasta los 123,6 gramos en agosto, un 7,6% menos que en el mismo mes de 2020.

En cuanto a los coches más vendidos, el Dacia Sandero se erigió como el favorito en España con 2.140 unidades, seguido del Hyundai Tucson con 1.538 y del Opel Corsa con 1.284. Sorprende no ver un Seat, que de momento es la marca más vendida del año con 53.387 unidades y que tiene en el Arona el coche más vendido del año con 15.783 unidades, pero es que la firma de Martorell tampoco estuvo en el podio en agosto, escalones que coparon ToyotaToyota con 4.149 unidades, HyundaiHyundai con 3.904 y KiaKia con 3.743.