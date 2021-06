Mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y además supone el cierre de la Semana Europea del Desarrollo Sostenible. Pocas fechas se antojan tan adecuadas para el lanzamiento del tercer número de etric by Neomotor, la ventana abierta al mundo de la electromovilidad desarrollada por el equipo de motor de El Periódico. Es un buen momento para reflexionar sobre el punto en el que nos encontramos dentro de la transformación industrial, tecnológica y social que está llevando a cabo la movilidad.

Un ejercicio que puede ser interesante y hasta apasionante, pero que también da algo de vértigo. Las marcas tienen entre sus gamas cada vez más coches eléctricos y vehículos como las motos o los patinetes eléctricos están tomando las calles. El mundo avanza hacia la electrificación y etric by Neomotor está aquí para acompañaros en esta transición. Para ello, en el número de este mes ofrecemos un completo catálogo con 15 vehículos eléctricos que están disponibles por menos de 30.000 euros, algunos de ellos gracias a las ayudas del plan Moves III, así como una interesante entrevista a Mireia Remartínez, usuaria durante años de patinete eléctrico en Barcelona, que nos cuenta sus aventuras al manillar.

La aventura de cargar un eléctrico

Una vez adquirido un coche eléctrico, es importante tener claro dónde se va a cargar. Las marcas recomiendan hacerlo en casa, en una toma doméstica, donde la recarga es más barata y respetuosa con la batería. En caso de hacerlo fuera, conviene conocer las opciones disponibles y el precio que carga cada operador por kWh recargado.

Para ello, el tercer número de etric by Neomotor incluye un completo análisis de los principales operadores de carga pública y sus tarifas, así como las principales opciones para la carga doméstica. Es importante no confiarse en poder cargar un coche en un punto público en particular (léase punto de recarga del Institut Català d'Energia de la Generalitat en Pals, Baix Empordà) porque es posible que, a veces, no funcionen.

Principales novedades

No faltarán, en el tercer etric by Neomotor, toda la actualidad referente a la movilidad eléctrica y a los nuevos lanzamientos. En ese sentido, destacamos un exhaustivo análisis del Volkswagen ID. 4, el SUV eléctrico que la firma alemana acaba de lanzar al mercado. No nos olvidamos, tampoco, de las dos ruedas, con todo lo que debes saber sobre la Zero SR-S, una de las motos eléctricas más interesantes del momento.

El camino hacia la electrificación total será largo y todos, industria y administraciones, deberán colaborar y remar en la misma dirección si queremos que un futuro electrificado deje de ser un objetivo y sea una realidad, algo que no conseguiremos con puntos de recarga inactivos. Desde etric by Neomotor estaremos aquí para acompañaros en este emocionante viaje de transformación que promete cambiar la movilidad para siempre.