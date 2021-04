Zero MotorcyclesZero Motorcycles, líder mundial en motocicletas 100% eléctricas, entró de forma directa en España el pasado mes de septiembre tras haber estado presente en el país desde 2009 a través de diferentes distribuidores. Ahora, la marca de Santa Cruz (California) dispone de once concesionarios y cuatro servicios oficiales distribuidos por todo el territorio donde es posible encontrar y probar la gama de Zero Motorcycles compuesta por ocho modelos y doce versiones, incluidos los tres 11 kW accesibles con el carné A1 o B.

Actualmente, gracias a su red de concesionarios y servicios oficiales, Zero garantiza una buena cobertura del territorio nacional. En cuanto a los concesionarios, la compañía cuenta con Clevermob en Barcelona, XR Motos en Madrid y Torrelodones, E-Motorbike en Alicante, Motos Marin en Murcia, Next Motorbike en Manresa, El Motorista en Jerez de la Frontera, Lurauto Electric en Bilbao, Ecomobility Green World en Sevilla, Femotor en Tenerife, Fedeauto en Gran Canaria y Moteco en Mallorca. Por su parte, los servicios oficiales Bikers Bros Garage en León, Enerverc en Caldes de Montbui, CRONPS Motos Eléctricas en Zaragoza y El Motorista en Málaga, garantizan el soporte técnico para el mantenimiento y reparación de las motocicletas Zero.

En palabras de Josef MoratJosef Morat, Country Manager de Zero Motorcycles en España y Regional manager del Sur de Europa, Oriente Medio y África: "Llegamos a España en 2009 con la apertura de la oficina EMEA en los Países Bajos. Durante estos años hemos trabajado con diferentes importadores, y agradecemos el trabajo realizado hasta ahora. Pero ha llegado el momento de tomar la responsabilidad directa en la gestión de un mercado que se sitúa entre los cinco más importantes de Europa". El propio Morat añade que "el mercado español ha sido siempre, desde el principio, un mercado muy atento con el producto Zero Motorcycles. Actualmente es el primer mercado europeo de motos eléctricas para cuerpos de seguridad. La policía local de Barcelona, Bilbao, Murcia, Madrid, Sevilla y muchas otras ciudades, incluida la Policía Nacional, utilizan motos de Zero Motorcycles".

Para el Country Manager de España, el presente y futuro de la moto eléctrica está claro: "Cada vez más nuevos clientes apuestan por una moto eléctrica para el día a día y también para sus salidas de fin de semana. Las nuevas tecnologías no siempre son fáciles de introducir, pero tengo que decir que, en este caso, que España ha sido uno de los primeros países que ha creído en este cambio. Estamos contentos con todos los emprendedores que han creído en Zero y quiero aprovechar la ocasión para animar a otros emprendedores, que les llame un nuevo reto como es vender motos eléctricas, a contactar con nosotros".