Lexus está a menos de 2.000 coches de alcanzar su "hito" de matricular 10.000 unidades en España

La firma automovilística japonesa Lexus acumula en lo que va de año unas ventas de 8.150 unidades en el mercado español, lo que supone que la compañía está a menos de 2.000 coches de alcanzar su objetivo de 10.000 unidades comercializadas en un año.

De conseguirlo, habrá adelantado un año sus objetivos de venta gracias al "tirón de la tecnología híbrida" y al fortalecimiento que está experimentando en España, "mercado de referencia" en Europa para la firma, aseguró el director general de Lexus en España, Leonardo Carluccio, en una entrevista concedida a Europa Press.

"La gran incertidumbre está en qué va a pasar con el mercado. El potencial de la marca continúa creciendo. Cada vez tenemos una red más profesional y la fuerza de la marca crece día a día", apuntó Carluccio.

Según el directivo, el mercado de automóviles premium acumula en España una caída de entre el 7% y el 8%, aunque se prevé que el último trimestre del ejercicio sea más positivo que el de 2018, condicionado por la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación WLTP, que provocó el adelanto de matriculaciones en los meses de verano del año pasado.

"En condiciones normales, el último trimestre debe ser superior al del año pasado. Ahora está la incertidumbre política con las elecciones (el 10 de noviembre). Si el panorama político se arregla, quizás podamos achicar esta caída a entre un 2% y un 3%", subrayó.

En este contexto, Carluccio afirmó que la rentabilidad de los concesionarios españoles de la marca se mantendrá "estable" al cierre de año respecto a 2018, en torno a un 2%, aunque la facturación será mayor. En lo que va de año, esta cifra se sitúa en un 1,8%.

"Ayudamos a la red para que se rentable. Hoy en día tenemos 23 socios y todavía no podemos cubrir el 100% del territorio, porque en ciertos puertos no podemos, a día de hoy, asegurar un cierto volumen (de ventas)", añadió.

Las matriculaciones de Lexus registran crecimientos en España en los últimos siete años y Carluccio destacó que se debe, sobre todo, a la mayor visibilidad de la marca gracias a la llegada en 2004 de la tecnología híbrida y al cambio de imagen "rompedor" que mantiene desde 2011.

"Ofrecemos una muy buena calidad de producto y atención al cliente, y todo ello a un precio equiparado a modelos diésel de la competencia", agregó.

El directivo argentino también explicó que Lexus "no está a favor" de que los vehículos con motor 'mild hybrid' (media hibridación) obtengan la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT), pero que prefiere que no haya cambios para no se confunda más al consumidor y posponga así la decisión de compra.