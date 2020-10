Valentino Rossi da positivo en Covid-19

El Mundial de motociclismo, que arrancó en un burburja con un doble gran premio en Jerez, el de España y el de Andulicia, con un gran éxito aunque sin público y ha ido driblando, con pequeñas bajas en equipos, TV y organizadores, pero muy pocos contagiados en Covid-19, ha tenido hoy la primera y seria baja en el 'paddock' de MotoGP, cuando el propio Valentino Rossi, de 41 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo y que corre su temporada nº 25, ha anunciado que ha adquirido el virus, poco antes de viajar, esta misma mañana, a Motorland (Aragón), para disputar dos grandes premios consecutivos, el de Aragón (este domingo) y el de Teruel, el próximo.

"El primer PCR del martes, que me hice en Tavullia, era negativo, pero esta tarde, a las 16.00 horas, un segundo PCR ha dado positivo tras levantarme esta mañana con fiebre y, por tanto, sintiéndolo mucho y pese a la ilusión que me hacía correr en Motorland, máxime después de mi caída en Le Mans, he de anunciar que deberé confinarme y guardar reposo. Me sabe muy mal, mucho, porque creo haber respetado absolutamente todo el protocolo para protegerme de esta enfermedad, pero, sí, he dado positivo".



Puede que vuelva Lorenzo

Es más que probable, tratándose, como poco, de 10 días de cuarentena, que el 'Doctor' se pierda también la carrera de la próxima semana, el Gran Premio de Teruel, nuevo en el calendario del Mundial, que también se celebrará en Motorland. Existe la posibilidad en ese sentido, pese a que el equipo Yamaha Monster no ha dicho nada aún, que el mallorquín Jorge Lorenzo, piloto probador del 'team' de los diapasones, corra con la moto de Rossi la próxima semana.

El británico Lin Jarvis, jefe del equipo Yamaha Monster, ha expresado hoy mismo su pesar por el positivo de Rossi y reconoció que "se trata, no solo de una baja importante para nosotros, para Yamaha, sino una ausencia muy notable para los aficionados al motociclismo".