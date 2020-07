Quartararo asegura que ha sido su carrera "más dura y más difícil de MotoGP"

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) sumó su segunda victoria consecutiva en la temporada 2020 y eso a pesar de que reconoció que "tenía las manos y los pies que quemaban", para asegurar que "ha sido la carrera más física y más difícil en MotoGP".

Quartararo dominó de principio a fin aunque reconoce que "al principio estaba súper concentrado, porque quería abrir hueco sobre los demás, pero he visto que Maverick estaba intentando pasar, pero como he oído la moto sabía que no se iba a parar, así que he podido cruzar primero y después de 25 vueltas delante con este calor...".

"El año pasado hicimos una buena temporada de debutantes y ahora tenemos dos victorias de dos. Es increíble y aún no lo he asimilado, pero creo que cuando vuelva a casa con los dos trofeos en el avión me daré cuenta", explica Quartararo.

"Esta semana que hemos estado en el circuito no he dejado de pensar en esta carrera y después de la anterior victoria que no tuvimos tiempo para disfrutarla, sólo estaba pensando en estar aquí otra vez así que cuando llegue esta noche a casa ya podré disfrutar de estas carreras", destaca el piloto francés.

Al referirse a Marc Márquez, el piloto francés reconoce que "cuando somos pilotos, queremos volver lo más rápido posible. Pero viendo las radiografías de Marc y antes de la carrera el vídeo en el que hacía flexiones... pensé 'este tío es un robot, no hay otra manera".

"No ha podido hacer la carrera y creo que es lo normal con esa lesión, pero realmente es increíble lo que está haciendo. Con Marc sabemos que es todavía más difícil ganar, pero es guapo tener a alguien que te empuja hasta el límite y creo que si estamos aquí este año es porque Marc nos empujó al límite el año pasado", comenta el francés al respecto de su rival.

"Llevamos dos victorias de dos, así que trabajaremos para mejorar y no hablar mucho de ser referencia o no, porque creo que Yamaha está haciendo lo mismo para todos los pilotos", explica Quartararo.