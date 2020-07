Horarios de MotoGP: Gran Premio de Andalucía en el circuito de Jerez.

El Mundial de MotoGP no para y, una semana después de su inicio, continúa con la disputa del Gran Premio de Andalucía en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. La carrera, que tendrá lugar el próximo 26 de julio, será la segunda para los pilotos de MotoGP, mientras que para los pilotos de Moto2 y Moto3 será la tercera, pues estas dos categorías dieron comienzo una semana antes, con el Gran Premio de Qatar.

Fabio Quartararo defenderá la condición de líder de la categoría reina e intentará abrir brecha con sus rivales, entre los que no estará el campeón del Mundo Marc Márquez, quien sufrió una aparatosa caída que le ha provocado la fractura del húmero del brazo derecho.

En Moto3, Albert Arenas se ha impuesto en las dos carreras celebradas hasta ahora y tratará de sumar un tercer triunfo que le afiance aún más en el liderato. En Moto2, Nagashima intentará dar su mejor versión para seguir siendo líder, aunque, durante el fin de semana pasado, Luca Marini demostró ser el más fuerte.

Los horarios para el Gran Premio de Andalucía serán idénticos a los del GP de España, al disputarse en el mismo circuito. En la jornada del jueves 23 de julio tendrá lugar la rueda de prensa oficial y el viernes, 24 de julio, empezarán los entrenamientos libres con dos sesiones para cada categoría.

Ya el sábado 25 de julio tendrán lugar los terceros entrenamientos libres y posteriormente la clasificación para definir las parrillas y el domingo, 26 de julio, se celebrarán las carreras. Todo ello, podrá seguirse exclusivamente a través de la plataforma DAZN.

Horarios del GP de Andalucía en Jerez

Viernes 24 de julio

09:00 - 09:40 Moto3 / FP1

09:55 - 10:40 MotoGP / FP1

10:55 - 11:35 Moto2 / FP1

11:50 - 12:20 MotoE / FP1

13:15 - 13:55 Moto3 / FP2

14:10 - 14:55 MotoGP / FP2

15:10 - 15:50 Moto2 / FP2

16:05 - 16:35 MotoE / FP2

Sábado 25 de julio

09:00 - 09:40 Moto3 / FP3

09:55 - 10:40 MotoGP / FP3

10:55 - 11:35 Moto2 / FP3

11:50 - 12:20 MotoE / FP3

12:35 - 12:50 Moto3 / Q1

13:00 - 13:15 Moto3 / Q2

13:30 - 14:00 MotoGP / FP4

14:10 - 14:25 MotoGP / Q1

14:35 - 14:50 MotoGP / Q2

15:10 - 15:25 Moto2 / Q1

15:35 - 15:50 Moto2 / Q2

16:05 - 16:45 MotoE / E-Pole

Domingo 26 de julio

08:20 - 08:40 Moto3 / WARM UP

08:50 - 09:10 Moto2 / WARM UP

09:20 - 09:40 MotoGP / WARM UP

10:05 MotoE / CARRERA (7 v.)

11:00 Moto3 / CARRERA (22 v.)

12:20 Moto2 / CARRERA (23 v.)

14:00 MotoGP / CARRERA (25 v.)