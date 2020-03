¿Cuándo empieza MotoGP 2020?

Después de tres meses sin Mundial de MotoGP, los aficionados a las dos ruedas ya esperan ansiosos que los motores vuelvan a rugir. Para su fortuna, ese momento está muy cerca, pues la temporada de MotoGP 2020 se encuentra a las puertas.

Será el próximo fin de semana del 6 al 8 de marzo en el que los pilotos aprieten los dientes y comiencen su encarnizada lucha por un campeonato que este año cuenta con 20 Grandes Premios, tras la inclusión en julio del GP de Finlandia, una de las novedades junto al cambio de la carrera de Tailandia.

La batalla por el título se presenta muy igualada. Marc Márquez, que no ha podido probarse al máximo en los test por culpa de su operación de hombro, tratará de sobreponerse a todos sus rivales nuevamente para alzarse con su séptimo campeonato en la categoría.

Pero la competencia no se quedará atrás. Y es que, en esta pretemporada, además de los problemas que ha arrastrado Honda, que no ha logrado encontrar su mejor versión, se han colocado como aspirantes al título nombres tan importantes como los de Maverick Viñales, Álex Rins, el joven talento Fabio Quartararo y, como no, la leyenda italiana Valentino Rossi.



Este campeonato tendrá su apertura y cierre tradicionales, en Losail (Qatar) el 8 de marzo y en Cheste (Valencia) el 15 de noviembre, respectivamente, y también mantendrá las otras tres pruebas en suelo español: Jerez de la Frontera (GP España), Montmeló (GP Cataluña) y MotorLand (GP Aragón).

La sesión de clasificación del GP de Qatar de MotoGP se disputará el sábado 7 de marzo a las 16:25 hora peninsular. Y la esperada carrera, el domingo 8 de marzo, arrancará a las 16:00 en la península y Baleares.

Por su parte, el Gran Premio de Tailandia cambiará su ubicación en el calendario y pasará de disputarse en octubre a hacerlo en marzo, el domingo 22, como segunda cita de la temporada tras la nocturna de Losail.

Además, en este primer tramo de campaña, los Grandes Premios de Argentina y Las Américas intercambiarán su orden, con la de Austin (Texas) ahora por delante, algo similar a lo que ocurrirá con Sachsenring, escenario del Gran Premio de Alemania que estará por delante del de los Países Bajos.

Tras la visita a la 'Catedral', la parrilla competirá por primera vez en el nuevo circuito finlandés de KymiRing (12 julio) en la que será la última cita antes del habitual parón estival hasta la vuelta a la acción a Brno (9 agosto).

Al igual que el pasado año, en 2020 será la plataforma DAZN la que retransmitirá el campeonato y lo hará cediendo al cliente la libertad de elegir el dispositivo en el que disfrutar de la velocidad de las dos ruedas. Así, los usuarios de DAZN podrán seguir las proezas de Márquez, Rossi, Dovizioso, Rins y compañía por smart TV, smartphones, tablets, ordenador y consolas.

Aunque de momento no está nada confirmado, es posible que en España se puedan disfrutar dos carreras por la televisión en abierto. El año pasado, fue Mediaset la empresa que ofreció este servicio

Calendario del Mundial de MotoGP 2020

8 Marzo - Catar Losail.

22 Marzo - Tailandia Chang.

5 Abril - Las Américas Las Américas.

19 Abril - Argentina Termas de Río Hondo.

3 Mayo - España Jerez.

17 Mayo - Francia Le Mans.

31 Mayo - Italia Mugello.

7 Junio - Catalunya Barcelona-Catalunya.

21 Junio - Alemania Sachsenring.

28 Junio - Países Bajos Assen.

12 Julio - Finlandia KymiRing.

9 Agosto - República Checa Brno.

16 Agosto - Austria Red Bull Ring.

30 Agosto - Gran Bretaña Silverstone.

13 Septiembre - San Marino Misano.

4 Octubre - Aragón MotorLand Aragón.

18 Octubre - Japón Motegi.

25 Octubre - Australia Philip Island.

1 Noviembre - Malasia Sepang.

15 Noviembre - Comunitat Valenciana Ricardo Tormo.