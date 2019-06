Jorge Lorenzo, traslado al hospital tras una dura caída en las pruebas libres de Holanda

El piloto español Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha tenido que ser trasladado al hospital después de sufrir una dura caída este viernes durante los primeros entrenamientos libres de la categoría de MotoGP del Gran Premio de Holanda.



Another dramatic incident as @lorenzo99 goes down! ??



The @HRC_MotoGP rider walks away, but that looks like the end of his session! ??#DutchGP ???? pic.twitter.com/RZ1PKTvk0h