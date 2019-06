Tony Arbolino vence en Moto3 y Jaume Masiá entra en el podio

El italiano Tony Arbolino se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Italia de Moto3 que se disputó en el circuito de Mugello, acompañado en el podio por su compatriota Lorenzo dalla Porta (Honda) y el español Jaume Masiá (KTM).



El español Arón Canet (KTM), séptimo en la línea de llegada, mantiene el liderato del campeonato del mundo de Moto3 con tres puntos de ventaja sobre Lorenzo Dalla Porta y trece respecto a Niccolo Antonelli (Honda), que fue cuarto.



Arbolino, sexto vencedor distinto de la temporada en Moto3, se impuso por apenas 29 milésimas de segundo a Dalla Porta y 78 milésimas con Masiá, que es cuarto del mundial a 18 puntos de Canet.





?? #Moto3 RACE! What a finish! @TonyArbolino wins it on the line! ?? #ItalianGP ???? pic.twitter.com/uoiSO1eVc4

First Grand Prix victory for @TonyArbolino ! ?? The @SnipersRacing rider prevails in a classic by 0.029s! ?? #ItalianGP ???? pic.twitter.com/kOsbSScr1e

Happy with that! ??



Placing himself into contention in the final laps, @jaume_masia secures 3rd after coming through from 12 on the grid! ??#ItalianGP ???? pic.twitter.com/FJC9F5TqMw