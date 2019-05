Canet dedica su podio a su abuelo fallecido

El piloto español de Moto3 Arón Canet (KTM) ha dedicado su tercera posición en la carrera del Gran Premio de Francia a su abuelo Alfonso, que falleció el pasado martes, y ha afirmado que ha sido él el que ha hecho "fuerza" para que no se fuese al suelo en el adelantamiento al japonés Kaito Toba (Honda) en la última vuelta que le valió el podio, además de recalcar que la "experiencia" es lo que diferencia su actuación este domingo de la de hace cuatro años, cuando fue cuarto.

"Ha habido alguien que ha estado ahí para ayudarme, llámalo destino o ángel de la guarda. Mi abuelo falleció el pasado martes y seguro que estaba haciendo fuerza desde el cielo para que no cayera", señaló en declaraciones a DAZN, además de dedicarle el podio. "Me gustaría dedicárselo al padre de Max Biaggi, que falleció este sábado, y a mi abuelo. Sin él no me iba a gusto a las carreras, siempre tenía que abrazarle antes de irme. El lunes fue el último día que le vi", añadió.

A pesar del tercer puesto, el valenciano explicó la dificultad que ha supuesto este Gran Premio. "Ha sido el peor fin de semana hasta el momento, hemos sufrido mucho, nos han pasado diferentes cosas con la moto que no podíamos resolver. Hemos salido a carrera con la venda en los ojos, a ver qué sucedía. Nos ha salido bien", subrayó.

"Sufríamos un poco en la aceleración, y en el tren trasero íbamos un poco con el gancho. La experiencia es un punto a mi favor, he estado intentando todo el rato mantenerme en el grupo delantero; cuando he visto el más pequeño fallo de cualquier piloto lo he sabido aprovechar. Esto es lo que marca la diferencia entre un Arón Canet que aquí quedó cuarto hace cuatro años y el Arón de hoy", continuó.

Así, el de Corbera reconoció que ahora es mucho más reflexivo. "Tienes qué saber en qué momento luchar por una victoria y en qué momento conformarte con un podio. Poco a poco estamos llevando una buena racha, esperemos mantener este liderato en Mugello, que es un circuito muy complicado. Me he arriesgado un poco en el adelantamiento con Toba, pero he pensado que tenía que hacer podio sí o sí. Le he adelantado, y cuando he visto que se cerraba he cerrado los ojos y he dicho 'ya estoy dentro, suelto frenos'", concluyó.