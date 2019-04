Marc Márquez reconoce haber "tirado 25 puntos" en Austin

El español Marc Márquez, que no pudo puntuar en el Gran Premio de Las Américas al sufrir una caída en la curva doce de la novena vuelta, cuando contaba con casi cuatro segundos (3,9) de ventaja, reconoció estar molesto, ya que "hablando claro hemos tirado veinticinco puntos".

"Estaba siendo muy constante, da rabia, más que por los puntos por un circuito en el que me encuentro cómodo, pero hablando claro, he tirado veinticinco puntos", señaló el piloto de Repsol Honda.

"Somos humanos y estas cosas pasan, hay que saber admitir el error, saber por qué ha pasado, que aún no lo he entendido, pero intentaré entender, recapacitar sobre ello para ir más fuerte en Jerez. Sí que es cierto que en este circuito me he encontrado bastante bien en todas partes y a la carrera he salido súper convencido, con buen ritmo, cuando he abierto un poco de distancia he bajado el ritmo y después era constante, un poquito como fue en Argentina, sin pasar ese punto de riesgo", continuó Márquez.

"No hay excusa, el error es mío ya que me he caído rodando tres segundos y medio por delante del resto, pero me encontraba cómodo, no como otras veces que iba pasado de rosca, como en Australia hace tres o cuatro años, o en otros circuitos. Me tranquiliza porque todo y así el error hasta cierto punto lo cubrimos al quedarnos a solo nueve puntos por detrás en el campeonato", agregó Márquez.

"El deporte es así y se tiene que aprender, pero por eso tengo el grupo que tengo, la gente alrededor que tengo, para aprender de los errores y saber analizar, haciendo mala sangre no se consigue nada", recalcó el líder del equipo Repsol Honda.

"He puesto en las redes sociales que somos humanos y que cometemos errores", dijo Márquez.

"Hay que aprender de ellos e intentarlos mejorar pues hemos cometido un error que ha sido grande, pero el deporte es así. Un futbolista falla un penalti cuando menos te lo esperas y aquí te puedes caer, porque vamos al límite. Es ahí donde toca gestionarlo de la mejor manera. En Argentina hice una carrera perfecta y me gané los elogios y hoy me he caído", comentó el piloto de Honda.

"Tal como estaba la carrera, veíamos los 25 puntos, pero hasta que no se cruza la línea de meta no se puede relajar uno; no quiere decir que me haya relajado, porque seguía igual de constante, pero seguimos en el campeonato y llegamos en Jerez a nueve puntos del líder", aclaró.

Al referirse a los problemas para volver a arrancar su Repsol Honda, Marc Márquez dijo que "era una zona con un poquito de subida y los comisarios tampoco han ayudado mucho, casi que me desequilibraban más que empujarme y tampoco lo he intentado con toda mi fuerza, porque la estribera estaba rota. Quedaba un dedo y difícilmente hubiera podido acabar la carrera".