Estas son las principales empresas que están llenando de basura plástica el planeta

Un estudio internacional que ha examinado residuos plásticos en todo el planeta y que ha sido publicado estos días en la revista Science Advances desvela cuáles son las principales empresas generadoras de este tipo de basura en los seis continentes. La investigación se llevó a cabo mediante un equipo de más de 100.000 voluntarios y logró caracterizar y catalogar más de 1,8 millones de residuos plásticos. El resultado es que 56 empresas son responsables de más del 50% de los residuos plásticos que invaden el planeta.

Según dicho informe, la empresa que más está llenando de plástico los ecosistemas mundiales es Coca-Cola, responsable del 11% de la contaminación por plásticos de marca en todo el mundo.

“Es un esfuerzo hercúleo el que tenemos que hacer”, afirma Win Cowger, director de investigación del Instituto Moore de Investigación sobre la Contaminación por Plásticos y autor principal del estudio. “No hay soluciones fáciles”, admitió.

Puntos analizados en todo el planeta para el estudio / Science Advances

Para obtener los datos, miles de voluntarios de todo el mundo realizaron “auditorías” de plásticos, rastreando playas, parques, ríos y otros lugares en busca de residuos de este material. El proceso consistía en examinar cada residuo y anotar las marcas visibles en los envases. El grupo Break Free From Plastic organizó 1.576 recogidas entre 2018 y 2022.

Coca-Cola, Pepsi, Nestlé y Danone

De las más de 1,8 millones de piezas examinadas, cerca de 910.000 conservaban aún marcas visibles, que aún no habían sido deterioradas. De esos cientos de miles de objetos, la mayor parte de ellos pertenecían a las empresas Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y Danone. La primera de ellas es, con diferencia, la que más basura plástica generó, con el 11% del total mundial.

La respuesta dada por estas compañías a esta situación no fue excesivamente detallada, según se desprende de un artículo publicado en el portal Infobae. En un correo electrónico, un portavoz de The Coca-Cola Company se refirió a su estrategia ‘Un mundo sin residuos’ y señaló que su objetivo es “conseguir que el 100% de nuestros envases sean reciclables en todo el mundo para 2025 y utilizar al menos un 50% de material reciclado en nuestros envases para 2030″. “Sabemos que hay que hacer más y que no podemos alcanzar nuestros objetivos solos”.

Ránking de las empresas con más residuos plásticos en la naturaleza / Science Advances

Nestlé, por su parte, señaló en un correo electrónico que la empresa pretende reducir en un tercio el uso de plástico nuevo e incorporar más contenido reciclado a sus envases. PepsiCo declinó hacer comentarios, y Danone no respondió a la solicitud enviada.

“El reciclaje no es eficaz”

Los investigadores también descubrieron que existe una relación directa entre la cantidad de plástico que fabrica una empresa y la cantidad de residuos plásticos que se encuentran en el medio ambiente. Es decir, si una empresa como PepsiCo producía el 1% de la masa mundial de plástico, esa empresa resulta ser responsable de aproximadamente el 1% de los residuos encontrados en la auditoría.

Para los investigadores, esto significa que el reciclaje y la gestión de residuos por sí solos no bastan para resolver el problema del plástico. “Y lo que estamos viendo es que no son realmente eficaces”, afirma Neil Tangri, director científico y político de la Alianza Mundial por Alternativas a la Incineración y otro de los autores del estudio.

Residuos de plástico / Efe

“Es mi peor pesadilla”, afirma Cowger. “Significa que, para resolver el problema de la contaminación por plásticos, tenemos que cambiar en gran medida nuestra forma de actuar como sociedad”.

Estudio de referencia: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adj8275

..............

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es