Sorteos
¿Cuándo es la fecha límite para comprar un número de la Lotería del Niño?
Tras la celebración del sorteo extraordinario de Navidad, llega otra oportunidad para conseguir interesantes premios
J.E.
La Lotería sigue siendo uno de los juegos más populares en territorio español, y tras celebrar hace unas semanas el sorteo extraordinario de Navidad, los bombos ya se preparan para la siguiente cita más esperada, el sorteo de Lotería del Niño.
Este sorteo reparte en premios mayores cuantías para los agraciados que la de Navidad, lo que hace, a ojos de muchos, que sea una oportunidad perfecta para minimizar las pérdidas o aumentar las ganancias del último gran sorteo de 2024.
Como ya es tradición, el sorteo del Niño se celebra en la primera semana de enero. Concretamente, el día de Reyes (martes 6, en el caso de 2026), y se emitirá a toda España desde el Salón de Sorteos de la sede de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.
Teniendo esto en cuenta, cabe resaltar que la fecha límite para comprar un décimo es el lunes 5 de enero, un día antes de que tenga lugar el sorteo, bien sea presencialmente en las administraciones de lotería o a través de la web.
Después de que se celebre el sorteo, las listas oficiales de premiados serán publicadas y podrán revisarse, entre otros lugares, en este mismo comprobador.
