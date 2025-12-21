Así se prepara el Teatro Real para el Sorteo de Navidad: lo que nunca se ve por televisión

Cada 22 de diciembre, millones de personas siguen en directo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la mayoría de ellas por televisión. Sin embargo, lo que ocurre en el Teatro Real horas, e incluso días, antes del inicio del sorteo es un secreto para casi todos. Detrás del día en el que más millones se reparten en todo el año hay preparativos minuciosos, ensayos, controles de seguridad y un ritmo frenético marcan la transformación del histórico escenario madrileño en el epicentro de la ilusión.

Aunque el público solo ve las bolas girar y a los niños de San Ildefonso cantar los premios, ellos son solo las caras visibles: detrás hay un equipo que lleva semanas ajustando cada detalle. El objetivo: garantizar que no falle nada y que el sorteo transcurra con precisión y transparencia. Más allá de alguna bola revoltosa o algún número mal cantado, lo cierto es que casi siempre sale todo a pedir de boca.

Escenario y ensayos

El montaje del escenario comienza varios días antes del sorteo. Los técnicos instalan la mesa presidencial, el mobiliario, la iluminación especial y los icónicos bombos, a la vez que revisan una y otra vez su funcionamiento. Todo debe quedar ajustado al milímetro porque cualquier pequeño fallo puede retrasar la ceremonia o alterar su desarrollo en directo. Y es que nadie pierde de vista que hay millones de ojos pendientes de lo que ocurre en el céntrico teatro madrileño. Además, se comprueba la acústica del espacio para asegurar que el característico canto de los premios llegue con claridad a los espectadores.

A puerta cerrada se realizan ensayos internos que nunca se filtran al gran público. Se prueban las posiciones de las cámaras, los movimientos del personal, los recorridos de los niños y los tiempos de cada fase del sorteo. Aunque estos ensayos no reproducen el sorteo completo, sirven para coordinar al equipo y anticipar posibles imprevistos. El Teatro Real mantiene su actividad habitual, por lo que estos preparativos de la Lotería de Navidad se realizan en horarios muy controlados para no interferir con la programación cultural.

Preparación del bombo antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024. / EP

Seguridad reforzada

La seguridad del sorteo es uno de los aspectos más estrictos y menos visibles. Días antes del evento, el Teatro Real es revisado minuciosamente y se establecen controles adicionales en accesos, camerinos y zonas de trabajo. El traslado de las bolas y del material oficial se realiza bajo supervisión especializada, siguiendo protocolos que garantizan su integridad hasta el inicio del sorteo. Nada queda al azar cuando se trata del evento con mayor seguimiento anual.

Durante la madrugada del 22 de diciembre, la seguridad se intensifica, a la vez que ya se empieza a formar la cola de curiosos que quieren seguir el sorteo desde el interior del recinto. Solo el personal autorizado puede acceder al interior del teatro, y cada movimiento queda registrado. Técnicos, responsables de Loterías, miembros del equipo de producción y los propios niños son acompañados y dirigidos para que todo transcurra con orden y puntualidad. Cuando el público entra, varias horas después, la mayor parte del trabajo invisible ya está hecho.

Los niños de San Ildefonso

Los niños duermen poco el día del sorteo. Además de porque seguro que a más de uno le cuesta conciliar el sueño, llegan al Teatro Real desde primera hora de la mañana. Antes de aparecer en escena, realizan calentamientos vocales, repasan sus turnos y se familiarizan con el ritmo del sorteo. Para muchos, es la primera vez que pisan un escenario de tal envergadura, por lo que los instructores los acompañan para reducir nervios y asegurar que puedan cantar los premios con la precisión necesaria. Los ensayos que realizan los días previos son fundamentales.

Además de preparar la voz, los niños se entrenan en la coordinación: cómo recoger las bolas, cómo mostrarlas al público y a las cámaras, y cómo mantener la entonación tradicional cuando cantan los premios. Se repiten movimientos, se corrigen gestos y se recuerda el protocolo para cada situación. Están preparados para afrontar casi cualquier imprevisto. Cuando finalmente suben al estrado, el público ve solo la naturalidad del momento, pero no las horas de práctica que hay detrás.

Los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad volverán a girar este 2025. / EP

Un engranaje perfecto

Aunque la imagen televisiva transmite calma y tradición, detrás hay un engranaje que funciona como un reloj. Durante el sorteo, técnicos de sonido, cámaras, responsables de escenario y personal de Loterías trabajan en sincronía continua para que todo avance sin interrupciones. Cada equipo está preparado para reaccionar ante cualquier acontecimiento inesperado, desde un micrófono que falle hasta un cambio de ritmo en los bombos.

Cuando cae el primer premio, el trabajo oculto sale por fin a la luz, aunque nadie repare en él. El éxito del sorteo de Navidad depende de todas esas tareas que se realizan lejos de las cámaras, en los pasillos, camerinos y puestos de control del Teatro Real. Así, lo que el público vive como un espectáculo tradicional y casi mágico es, en realidad, el resultado de una organización minuciosa que se repite cada año para mantener viva una de las tradiciones más queridas de la Navidad española.