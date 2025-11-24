¿Cuánto gana el Estado con la Lotería de Navidad?

Como ocurre cada 22 de diciembre, España entera se detiene para escuchar con atención y mucha emoción el canto inconfundible de los niños de San Ildefonso. El Sorteo Extraordinario de Navidad es mucho más que un simple juego de azar. Para muchos españoles es todo un ritual colectivo que marca el inicio oficial de las fiestas navideñas, una tradición que atraviesa generaciones y que convierte la ilusión en protagonista por un día. Millones de personas siguen el sorteo de la Lotería de Navidad en directo, ya sea desde casa, en el trabajo o reunidos en bares, esperando que la suerte les roce aunque sea de pasada.

La compra de décimos también forma parte del paisaje emocional de estas fechas. Familias, amigos, compañeros de oficina y hasta clientes habituales de establecimientos comparten participaciones como símbolo de unión y esperanza compartida. Detrás de cada número hay supersticiones, anécdotas y pequeñas historias que cada diciembre vuelven a ponerse en marcha.

Con más de dos siglos de historia, la Lotería de Navidad se ha consolidado como uno de los sorteos más populares del mundo, no solo por la magnitud de los premios, sino por la fuerte carga cultural y sentimental que arrastra. Un acontecimiento que mezcla emoción, tradición y comunidad en un solo día en el que el Estado también es ganador.

Lo que gana el Estado con la Lotería de Navidad

Agraciados con el Quinto Premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2024. / EP

Tomando como referencia los sorteos de otros años, el volumen de décimos vendidos cada 22 de diciembre ronda habitualmente los 3.100 millones de euros. De esa recaudación, cerca del 70% regresa a los jugadores en forma de premios, lo que se traduce en unos 2.240 millones de euros repartidos entre los agraciados.

El 30% restante, alrededor de 930 millones de euros, se reparte entre los costes de organización y distribución del sorteo —que suponen la parte más pequeña— y los beneficios que recibe Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Esta entidad pública destina su superávit directamente al Tesoro, contribuyendo a la financiación estatal.

Comisiones de las administraciones

A primera vista podría parecer que ese 30% sobrante llega íntegro a las arcas públicas, pero la realidad es más compleja. Antes de calcular la parte que realmente recibe el Estado, hay que descontar varias partidas, entre ellas las comisiones que perciben las administraciones de Lotería por su actividad. Estos establecimientos obtienen unos 90 céntimos por cada décimo vendido —lo que equivale al 4,5% del precio de los 20 euros—. Además, si un premio se cobra directamente en la administración que lo emitió, esta recibe una comisión adicional del 2,5% del importe premiado, siempre que la suma anual de premios pagados no supere los 200.000 euros; en caso contrario, la comisión baja al 1,25%.

Otros ingresos

A estas comisiones que se restan hay que añadir otro ingreso adicional: el dinero correspondiente a los premios que nadie llega a cobrar. Cuando un décimo se extravía, se estropea o simplemente pasa el plazo de tres meses sin que su dueño reclame el importe, esa cantidad queda definitivamente en manos del Estado. Cada año, la SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas) termina incorporando cerca de 50 millones de euros gracias a estos premios no reclamados.

Premiados y vecinos celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad 2024. / Roman Rios / EFE

Impuestos por los premios

También es importante considerar la carga fiscal aplicada a los premios que superan los 40.000 euros. Desde el 1 de enero de 2020, los premios que superen dicha cantidad están sujetos a tributación especial. Esto significa que cuando recibes un premio, los primeros 40 000 euros no tributan. Sin embargo, el importe que exceda los 40 000 euros se grava al 20 %.

Por ejemplo, en el caso de El Gordo, dotado con 400.000 euros por décimo, solo tributan 360.000 euros —al descontar la parte exenta—, lo que se traduce en una recaudación de 72.000 euros para el Estado por cada décimo agraciado. Si se aplican estas cuentas al conjunto de premios que sobrepasan ese umbral, la recaudación fiscal puede superar los 400 millones de euros.

Sumando estos ingresos a los beneficios netos derivados de la venta —unos 930 millones de euros anuales—, la cifra total que el Estado puede ingresar cada 22 de diciembre se aproxima a los 1.200 millones de euros.