Ya están a la venta los décimos de la Lotería de Navidad, que repartirá 2.702 millones en premios

La venta del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024 ha arrancado este jueves 11 de julio, con una emisión de 193 series de 100.000 números cada una, ocho más que el año anterior, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios, es decir, un total de 2.702 millones de euros, 112 más que en 2023.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, quien ha presentado la campaña publicitaria de verano del sorteo de este año, cuyo coste ronda los 386.000 euros, la misma cifra que en 2023.

Como cada año, en el programa de premios del Sorteo destaca el ‘Gordo’ de Navidad o primer premio, de 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). El importe del décimo continúa siendo de 20 euros.

Preguntado sobre las razones que han llevado a Loterías a aumentar el número de series, el presidente ha aclarado que todo está "muy protocolizado", de modo que se analiza cómo han ido las ventas con fórmulas matemáticas. Así, Huerta ha detallado que el año pasado, en los últimos días, había clientes que no encontraban ya un determinado número, que les evoca una efeméride como la fecha en que se casaron o el nacimiento de los hijos. "Siempre calculamos que ni nos puede sobrar mucha lotería ni nos podemos quedar cortos. Entonces, en base a los resultados de esas fórmulas matemáticas, se hace todos los años un estudio. Y este año determinó que era importante subir la emisión, no porque nos faltara, pero sí para que no faltaran demasiados números, sobre todo en la última semana", ha explicado el presidente, que aspira, "al menos", a vender lo mismo que el año anterior y, "si es posible, aumentar algún punto porcentual".

Huerta también ha presentado el décimo del Sorteo de Navidad de este año, que está ilustrado con la obra 'La Natividad' de Francisco y Rodrigo de Osona, una obra del Museo Nacional del Prado. "Cada año, los décimos se ponen a la venta, y a la vez son también un homenaje a nuestra cultura", ha subrayado.

Proteger la tradición

En su intervención, Huerta ha puesto en valor la "labor continuada en el tiempo" de todos los que forman la "gran familia de Loterías" en este sorteo de Navidad y ha animado a "seguir trabajando, codo con codo, dentro de la lealtad, el marco normativo vigente y el interés general". "Proteger esta tradición tan nuestra solo se consigue aunando fuerzas, como hasta ahora, y dando prioridad a los valores que nos caracterizan", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que esta tradición celebra un número capicúa en 2024, ya que se cumplen 212 años de historia del sorteo de Navidad. Una historia ininterrumpida, que al calor de la cantinela de los niños y niñas de San Ildefonso, y desde el respaldo y la confianza de la sociedad española, ha evolucionado hasta convertirse en lo que es hoy". "Es más que un sorteo. Es un fenómeno sociocultural", ha apostillado. "La Lotería de Navidad hace país. Nos une en torno a unos valores comunes", ha afirmado el presidente de Loterías, quien ha compartido que la Asociación de Loterías Europeas (European Lotteries) ha seleccionado para un proyecto europeo al Sorteo de Navidad como uno de los que mejor representa la tradición histórica de las loterías.

Finalmente, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado ha defendido la "legitimidad" de la entidad pública que "no tiene ánimo de lucro" y ha afirmado "que todos los beneficios de lotería revierten a la sociedad".