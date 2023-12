La inteligencia artificial elige el Gordo

Hasta ahora eran los brujos los que se encargaban de predecir el número del gordo de la Lotería de Navidad, que nunca acertaron, pero este año ha entrado en liza la inteligencia artificial, que apunta al número 03695 como el ganador. Desde hace semanas es imposible encontrar un boleto terminado en 95. Pero da igual. La gente hace cola en las administraciones de Las Palmas de Gran Canaria estos últimos días que faltan, en busca de su gordo más deseado.

Las colas en las oficinas de venta de lotería crecen a medida que se acerca el 22 de diciembre. Muchos quieren un número determinado, pero a la mayoría les da igual. Lo único que piden es que salga y conseguir unos cuantos millones para tapar agujeros o darle un giro de 180 grados a su vida.

Las ventas han aumentado este año y aunque todavía es pronto para saberlo, el delegado de la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae), Juan Manuel Moragas, calcula que pueden alcanzar los 50 millones de euros en la provincia de Las Palmas, porque la gente tiene más dinero en el bolsillo.

Una enorme cola de personas aguardaba este jueves frente a la administración de lotería número 54 del centro comercial El Mirador, aunque las largas hileras de gente son normales durante todo el año delante de esta oficina desde que repartieron en 2017 los 190 millones del primer premio del Euromillones.

En 2021, volvieron a repartir la suerte, y asignaron nada menos que 160 millones del Gordo de Navidad. Ese mismo año dieron primero un cuarto premio y a la media hora salió el Gordo.

Por eso no es raro que en cuanto abren, se forme la cola delante de este lugar tocado por la suerte. «Estamos vendiendo lotería de Navidad desde julio. Casi no vamos a devolver lotería. Nos han mandado muchísimo más que cualquier año y hemos duplicado las ventas; todavía nos quedan números, pero seguramente acabaremos con todas las existencias, como el año pasado», indica Claudia Reyes, responsable del punto de venta. A su oficina acude gente de Tenerife y de otras islas y hay abonados de la Península.

Entre los números que más le han solicitado este año está el terminado en 95. «Todos los años sale el típico adivino o brujo que siempre augura un número y que nunca acierta, ni siquiera el reintegro; pero este, todo el mundo ha empezado a pedir el 95», cuenta Reyes, que al principio pensó que se trataba de la profecía de siempre. Pero no había ningún brujo detrás.

En este caso ha sido el ChatGPT el que ha realizado el augurio, basándose en los resultados que se han celebrado desde el primer sorteo de 1812. El número con más probabilidades según la inteligencia artificial es el 03695 y el segundo con más posibilidades es el 02695, pero sólo saldría en caso de empate en la segunda posición de las unidades de millar entre el 2 y el 3.

En cualquier caso, no se moleste. Desde noviembre pasado se agotaron todos los números terminados en 95. Reyes no le da mucho crédito porque entiende que el azar es impredecible. «Sería una coña que cayera el número de la inteligencia artificial», comenta divertida.

Entre los que hacen cola frente a su oficina está José María, que esta vez ha ido a comprar «un número al azar». «Ya he comprado algunos con mis combinaciones preferidas», el 33 y el 89, «y ahora el que me den. A ver si sale. Y si no, pues nada, nos queda el Niño». José María no confía mucho en la inteligencia artificial. «Eso depende de la suerte, que las bolas te salgan», asegura categórico, mientras añade que si le tocara el Gordo dedicaría el dinero a «tapar agujeros y a comprarle una casa a mis hijos».

En busca de la suerte

En pleno centro de la ciudad, Iluminada González busca un número en la administración de lotería número 39 de Rafael Cabrera, visitada por el Gordo del pasado año.

-Mira a ver si tienes el 73159

-No está disponible, mi cielo, le contesta Mari Carmen Suárez, titular del punto de venta.

Iluminada explica cabizbaja que se ha recorrido casi todos los puntos de ventas de Las Palmas en busca de ese número. Al final, lo compra para el sorteo de este jueves porque asegura estar convencida de que le va a dar suerte. «Fui a comprar un libro y le conté al vendedor que iba a comprar un número de lotería. Me dio este número y me dijo que ese era el número de su padre que en paz descanse. Cuando me lo dijo me dio escalofríos. Luego lo olvidé y llevo un año con él guardado hasta que me acordé, pero está agotado».

-¿Usted cree que va a salir?

-Yo no tengo bola de cristal mi niña, contesta Suárez muerta de risa.

El número no lo sabe, pero Mari Carmen está convencida de que algo va a tocar. «El Gordo no creo que vuelva a caer, pero visualizo otros premios. Yo creo mucho en la energía y la de este año es muy buena. Entre tanta perturbación y tantos problemas, hay mucha alegría», sostiene y añade que eso se nota en el aumento de las ventas.

Su administración vendió el año pasado un décimo del Gordo, algo que todavía recuerda con alegría, porque fue «un sueño cumplido».

A su administración llega un goteo incesante de gente, aunque ella no cree que la afluencia se deba al Gordo. «Muchos ni lo saben», aclara. Cuando le piden un número ella les da el 90780. «Es nuestra apuesta de este año, porque contiene mi año de nacimiento y la música de los 80, que me encanta», sostiene.