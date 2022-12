El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022 reparte hoy 22 de diciembre un total de 2.520 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado, cuando se repartieron un total de 2.408 millones de euros en premios.

Este año, la emisión consta de 180 series, ocho más que en años anteriores cuando había 172 series, de 100.000 números cada una. Dicha emisión asciende a los 3.600 millones de euros, de los que se reparten un 70 por ciento en premios, es decir, que se repartirán 2.520 millones de euros.

Así lo indicaba el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, en la presentación en rueda de prensa de la tradicional campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de Navidad en la Real Casa de la Moneda en Madrid.

"La Lotería de Navidad es un elemento común de nuestra memoria colectiva, es el recuerdo permanente de tantas y tantas navidades junto a nuestros seres queridos", señalaba el presidente de Loterías y Apuestas del Estado.

En directo hace 8 min 06:48 Cuando en 2002 la Lotería de Navidad empezó a repartir sus premios en euros, el sorteo pasó a ser unos diez minutos más corto. Esto se debe a que los niños que cantan los premios necesitan invertir menos tiempo en anunciarlos al ser menores las cantidades. 05:02 El apodo de 'El Gordo' para el premio de la Lotería de Navidad procede de una imagen publicitaria del siglo XVIII diseñada para promocionar el sorteo. La imagen mostraba un hombre rollizo con sombrero y bastón y una vestimenta llena de números. 03:29 El bombo con los números que corresponden a los décimos guarda en su interior 100.000 bolas. El de los premios tiene 1.807. Todas las bolas tienen idéntico tamaño y peso y los números se graban con láser. 02:01 La madrileña plaza Isabel II aloja al Teatro Real de Madrid, escenario del sorteo del Gordo. Al evento suele acudir bastante público, y en algunas ocasiones han asistido personas con vistosos disfraces. 00:41 El sorteo suele durar hasta en torno a las 12.30. Todo echa a andar alrededor de las 9.00 y se prolonga durante aproximadamente tres horas y media. 21·12·2022 22:14 Muchos se preguntan qué parte se lleva Hacienda de cada uno de los premios que se reparten en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Puedes conocer todos los detalles en este enlace 21·12·2022 21:50 El Gordo es el premio más deseado. Cada portador de un décimo con la combinación ganadora recibirá 400.000 euros. En total, se dotará con cuatro millones de euros a cada serie afortunada 21·12·2022 21:05 En esta edición, en el sorteo se repartirán 2.520 millones de euros en premios, 112 más que en la edición del año pasado. 21·12·2022 20:11 El Teatro Real, donde este viernes se celebrará el anual sorteo de lotería de navidad, ha quedado cerrado y precintado este jueves a última hora de la tarde después de que hayan quedado colgadas tanto las bolas con los 100.000 números como las 1.087 bolas con premios. 21·12·2022 19:52 Personal de Loterías y Apuestas del Estado ha realizado este miércoles por la tarde la cuelga de los paraguas con las liras que contienen los 100.000 números y las 1.807 bolas de premios que se utilizarán para efectuar el sorteo extraordinario de Navidad. Loterías ha informado de que los niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid han efectuado el último ensayo del sorteo que se celebrará este jueves 22 de diciembre desde el Teatro Real de Madrid. 21·12·2022 19:41 Un agente fuera de servicio ha encontrado un sobre abandonado en un banco que contenía seis décimos de lotería y una tarjeta de un gestor de un banco, gracias al cual pudo contactar con su propietaria, una mujer mayor que lo había perdido en el centro de Granada. 21·12·2022 18:45 Durante el transcurso del sorteo, que empezará hacia las nueve de la mañana, podrá comprobar si su décimo ha resultado premiado en este enlace. 21·12·2022 18:36 Aunque todos los que juegan un décimo optan a ganar el Gordo, muchos se conforman con un 'pellizco' de la pedrea para llegar a Nochebuena con una gran sonrisa. 21·12·2022 17:58 Hacer fotocopias a los décimos, dejar constancia por escrito si se comparten o, en caso de pérdida o robo, denunciarlo en comisaría y en Loterías y Apuestas del Estado son algunos de los consejos que ofrece la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de cara al sorteo de la Lotería de Navidad, que tendrá lugar este jueves 22 de diciembre. 21·12·2022 17:40 El tiempo seco y estable predominará este jueves, 22 de diciembre, en buena parte de España, aunque los cielos estarán nubosos y con lluvias en el noroeste, en especial en Galicia, donde además en La Coruña tendrán fuerte oleaje, mientras que las temperaturas serán más cálidas de lo normal para estas fechas e incluso podrán superar los 20ºC en puntos del sur pero también del extremo norte. 21·12·2022 17:10 El número 5 es el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como 'El Gordo', más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, al haber resultado premiado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno. 21·12·2022 16:30 La Lotería de Navidad es el sorteo en el que más invierten los españoles. Este año se espera recuperar las cifras previas a la pandemia. Ver más

Este año, con la viñeta del décimo, Loterías vuelve a homenajear, un año más, a la cultura. En esta ocasión, 'La Virgen con el Niño en la Gloria', obra de Carlo Marattti y ubicada en el Museo Nacional del Prado, ilustra el décimo.

Entre los premios del Sorteo destacan el Gordo de Navidad, de 4 millones de euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; o el tercero, de 500.000 euros a la serie. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

Aunque el precio del décimo se mantiene en 20 euros, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, ante el aumento de la inflación, apuntaba: "En algún momento tendrá que subir. Estamos intentando no gravar más las posibilidades de la sociedad".

Los números de la Lotería de Navidad y los lugares agraciados, en directo

Los bombos, las bolas, la tolva y el resto de los elementos que intervendrán en el sorteo llegaron al Teatro Real de Madrid el pasado miércoles 16 de diciembre, donde permanecen custodiados bajo estrictas medidas de vigilancia y seguridad durante las 24 horas del día. El 21 de diciembre subirán al escenario para ultimar los detalles finales. Y en este diario te contaremos todos los detalles en directo.

Comprueba tus números de la Lotería de Navidad

Pero la esencia permanecerá y en nuestra cobertura podrás no solo seguir todos los detalles del sorteo del Gordo minuto a minuto, sino que dispondrás también de galerías de fotos, vídeos y un comprobador de premios para que puedas saber en directo si has tenido suerte con tu número.

Así que, si no quieres perderte ese momento tan especial en que los niños de San Ildefonso cantan el famoso "¡cuatro millones de euros!", conéctate desde primera hora de la mañana a nuestro directo de la Lotería de Navidad 2022.

A partir de entonces, los niños de San Ildefonso comenzarán a cantar los premios, mientras miles de españoles esperan a la aparición del Gordo y los grandes premios restantes, pero con mucha atención igualmente al resto, que siempre pueden dejar un pellizco en el bolsillo.

Una vez se vayan cantando los premios, podrás ir comprobando si has sido afortunado. Para ello, te recomendamos que recurras a nuestro comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2022. Simplemente, tendrás que introducir las numeraciones de los décimos con los que participas en esta edición y rápidamente sabrás si has resultado premiado o no.

Además, una vez cantados todos los premios, todavía te queda la opción de la pedrea.