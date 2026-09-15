La Palma modernizará el regadío de Los Sauces para reducir el consumo de agua

El Gobierno de Canarias ha declarado de interés de la Comunidad Autónoma las obras para completar la mejora de la red de riego de Los Sauces, en La Palma, una actuación presupuestada en 3.022.793,75 euros que permitirá modernizar las infraestructuras de Adeyahamen y Bediesta.

Los trabajos, incluidos en la décima separata del proyecto de mejora de la red de riego, incorporarán nuevos hidrantes y sistemas de telecontrol con el objetivo de optimizar el reparto del agua. La infraestructura abastece actualmente a unas 222 hectáreas de superficie agrícola y beneficia a alrededor de 1.550 agricultores.

Una de las principales consecuencias previstas de la actuación será el ahorro de agua. Según el Gobierno de Canarias, las mejoras en el sistema de distribución y la incorporación de tecnologías más eficientes en las explotaciones permitirán alcanzar ahorros potenciales superiores al 50% de los consumos actuales.

Una actuación que se remonta a 2008

La declaración aprobada por el Consejo de Gobierno constituye un paso necesario para poder ejecutar las obras. El proyecto completo de mejora de la red de riego fue redactado en 2008, con un presupuesto inicial de 5,8 millones de euros, pero no llegó a adjudicarse por parte de la Administración estatal debido a restricciones presupuestarias.

Las actuaciones se han ido desarrollando desde 2014 mediante diferentes separatas. La décima, ahora declarada de interés autonómico, recoge las obras pendientes para completar el programa previsto inicialmente.

La última de las actuaciones ejecutadas se financió mediante el convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura y SEIASA en 2021, dentro de la primera fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La modernización de Los Sauces figura además en el Plan de Regadíos de Canarias y en el programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma para el periodo 2021-2027. Su financiación está contemplada en los Presupuestos Generales de Canarias para 2026.

28,26 millones comprometidos en regadíos

La actuación de Los Sauces forma parte de un conjunto de inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras de regadío del Archipiélago. El Gobierno de Canarias cifra actualmente en 28,26 millones de euros el presupuesto comprometido para este tipo de obras.

A esta cantidad se suman 15,65 millones de euros correspondientes a otras actuaciones que ejecuta directamente la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria con cargo a las cuentas autonómicas.

Además, para los ejercicios 2026 y 2027 está previsto iniciar nuevas actuaciones por un importe estimado de 24,41 millones de euros.